Ein Leichenfund in der Nahe gibt Hoffnung auf Klärung eines Vermisstenfalls. Ist es der 63-jährige Idar-Obersteiner? Gewissheit wird erst der DNA-Abgleich bringen.
Nach wochenlanger Ungewissheit gibt es im Vermisstenfall an der Nahe möglicherweise eine neue Entwicklung: Die Feuerwehr Oberhausen hat am gestrigen Abend eine männliche Leiche aus dem Fluss geborgen. Der Fundort lag wenige Meter flussabwärts der historischen Luitpoldbrücke in Oberhausen – im Bereich kurz hinter der sogenannten „Hermannshöhle“, dort, wo sich die Nahe vom Stausee Niederhausen her zurückstaut und in einem leichten Bogen ...