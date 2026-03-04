Vermisster gefunden? Männliche Leiche bei Oberhausen aus der Nahe geborgen Sebastian Schmitt 04.03.2026, 13:37 Uhr

i Der Unfall hatte am 29. Januar einen Großeinsatz ausgelöst: Mehrere Feuerwehren suchten stundenlang entlang des Ufers, unterstützt von der Drohnenstaffel des Landkreises Bad Kreuznach. Auch geländegängige Fahrzeuge kamen zum Einsatz – darunter dieses UTV aus Hennweiler, das bei der Suche entlang des Flussufers wertvolle Dienste leistete. Sebastian Schmitt

Ein Leichenfund in der Nahe gibt Hoffnung auf Klärung eines Vermisstenfalls. Ist es der 63-jährige Idar-Obersteiner? Gewissheit wird erst der DNA-Abgleich bringen.

Nach wochenlanger Ungewissheit gibt es im Vermisstenfall an der Nahe möglicherweise eine neue Entwicklung: Die Feuerwehr Oberhausen hat am gestrigen Abend eine männliche Leiche aus dem Fluss geborgen. Der Fundort lag wenige Meter flussabwärts der historischen Luitpoldbrücke in Oberhausen – im Bereich kurz hinter der sogenannten „Hermannshöhle“, dort, wo sich die Nahe vom Stausee Niederhausen her zurückstaut und in einem leichten Bogen ...







