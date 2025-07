Eine 34-jährige Frau hat am Mittwoch, 23. Juli, gegen 20.40 Uhr ein Mädchen im Teenageralter vor einem Supermarkt in der Fußgängerzone an den Haaren zu Boden gezogen und anschließend geschlagen. Laut Polizei trat sie mit ihrem beschuhten Fuß auf das am Boden liegende Opfer ein. Das Mädchen flüchtete danach verletzt vom Tatort. Die Identität der Geschädigten ist derzeit unbekannt, da sie nicht mehr angetroffen werden konnte.

Die Situation vor dem Rewe-Markt in der Mannheimer Straße, auf dem ehemaligen Holzhäuser-Gelände, ist berüchtigt. Dort treffen sich regelmäßig, unter anderem polizeibekannte, Personen und konsumieren Alkohol.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zur Identität des Mädchens machen können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter Telefon 0671/88110 entgegen.