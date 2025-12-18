Bei „Bad Kreuznach lacht ...“ Maddin Schneider wünscht „Schöne Sonndaach!“ Lena Reuther 18.12.2025, 15:00 Uhr

i Martin "Maddin" Schneider tritt im Mai 2026 mit einem Auszug aus seinem aktuellen Programm "Schöne Sonndaach!" in der Nahetalarena auf. Marco Landau

Komiker Maddin Schneider ist im Mai 2026 beim Comedy-Charity-Event „Bad Kreuznach lacht ...“ dabei. Unsere Zeitung hat den Hessen unter anderem gefragt, was ihn zur Veranstaltung lockt und ob er bei seinen Auftritten noch Lampenfieber hat.

Einige Comedy-Größen zieht es am 24. Mai 2026 zum Comedy-Charity-Event „Bad Kreuznach lacht ...“ in die Gensinger Nahetalarena. Darunter auch Komiker Martin „Maddin“ Schneider. Einigen dürfte er noch aus der Serie „Schillerstraße“ bekannt sein oder durch seine für ihn typischen Auftritte mit hessischem Dialekt.







