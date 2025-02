2023 und 2024 waren Topjahre mac: Markenprofis von der Nahe knüpfen an Rekordjahr an 27.02.2025, 17:00 Uhr

i Stefan Trieb geht in sein fünftes Jahr als CEO des in Langenlonsheim ansässigen Markenspezialisten und Messebauers mac, der unter dem Banner mac. brand spaces GmbH firmiert. Marian Ristow

2023 erlebte der in Langenlonsheim sitzende Messeexperte mac. brand spaces GmbH, kurz einfach mac, ein Rekordjahr mit 96 Millionen Euro Umsatz, der Sonderkonjunktur im Bereich Messe sei Dank. Und es läuft weiter. Auch 2024 war herausragend.

Die Marken- und Messeexperten von mac, komplett ausgeschrieben heißt es: mac. brand spaces GmbH, mit Stammsitz in Langenlonsheim, schließt auch das Jahr 2024 mit einem überaus starken Ergebnis ab, das fast an das Rekordjahr 2023 heranreicht. Für 2024 präsentiert Geschäftsführer Stefan Trieb einen Umsatz von 94 Millionen Euro in der mac-Gruppe.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen