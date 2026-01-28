Kein Geld mehr in Sobernheim Maasberg-Therme: Betreiber werfen das Handtuch Norbert Krupp 28.01.2026, 12:00 Uhr

i Der Koch und Hotelfachmann Christian Hebner wollte als Pächter das „Hotel Maasberg Therme“ bei Bad Sobernheim wieder mit Leben füllen. Norbert Krupp

Der Geschäftsführer geht davon aus, dass die aufgelaufenen Schulden im oberen fünfstelligen Euro-Bereich liegen. Das Aus für das „Hotel Maasberg Therme“ bei Bad Sobernheim ist offenbar unabwendbar.

„Das Start-up ist gescheitert.“ Das konstatiert der Bad Kreuznacher Rechtsanwalt Ingo Grünewald, der vom Amtsgericht Bad Kreuznach mit der vorläufigen Verwaltung der „Parkhotel Maasberg Betriebsgesellschaft mbH“ beauftragt wurde. Die Betreiber von Axel Stassens Hotel in Norden der Felkestadt werfen nach gut einem Jahr das Handtuch, nachdem ihnen im November 2025 das Geld ausgegangen ist.







