Wettkämpfe im Rüdesheimer Bad
Lustige Duelle beim Gaudi-Fischerstechen 
Für reichlich Gaudi garantierte einmal mehr das Fischerstechen des RFC im Freibad.
Für reichlich Gaudi garantierte einmal mehr das Fischerstechen des RFC im Freibad.
Jens Fink

Beim Gaudi-Fischerstechen im Rüdesheimer Freibad muss nicht nur das Outfit stimmen: Die Teilnehmer gaben sich ordentlich Mühe, bei den Kämpfen nicht im Wasser zu landen. Ein Team trug sogar Ikea-Einkaufstüten als Beinkleider.

Lesezeit 1 Minute
Gleichermaßen spannende wie spaßige Wettkämpfe prägten das traditionelle Gaudi-Fischerstechen. Rund 400 Zuschauer verfolgten im Freibad das vom Rüdesheimer Freizeitclub (RFC) organisierte Ereignis. Hier traten 16 teils originell kostümierte Dreierteams in packenden Duellen gegeneinander an.
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