Wettkämpfe im Rüdesheimer Bad Lustige Duelle beim Gaudi-Fischerstechen Jens Fink 11.08.2026, 12:00 Uhr

i Für reichlich Gaudi garantierte einmal mehr das Fischerstechen des RFC im Freibad. Jens Fink

Beim Gaudi-Fischerstechen im Rüdesheimer Freibad muss nicht nur das Outfit stimmen: Die Teilnehmer gaben sich ordentlich Mühe, bei den Kämpfen nicht im Wasser zu landen. Ein Team trug sogar Ikea-Einkaufstüten als Beinkleider.

Gleichermaßen spannende wie spaßige Wettkämpfe prägten das traditionelle Gaudi-Fischerstechen. Rund 400 Zuschauer verfolgten im Freibad das vom Rüdesheimer Freizeitclub (RFC) organisierte Ereignis. Hier traten 16 teils originell kostümierte Dreierteams in packenden Duellen gegeneinander an.







Artikel teilen

Artikel teilen