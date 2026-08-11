Beim Gaudi-Fischerstechen im Rüdesheimer Freibad muss nicht nur das Outfit stimmen: Die Teilnehmer gaben sich ordentlich Mühe, bei den Kämpfen nicht im Wasser zu landen. Ein Team trug sogar Ikea-Einkaufstüten als Beinkleider.
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Gleichermaßen spannende wie spaßige Wettkämpfe prägten das traditionelle Gaudi-Fischerstechen. Rund 400 Zuschauer verfolgten im Freibad das vom Rüdesheimer Freizeitclub (RFC) organisierte Ereignis. Hier traten 16 teils originell kostümierte Dreierteams in packenden Duellen gegeneinander an.