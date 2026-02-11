47 Lkw sichern die „Kreiznacher Narrefahrt“ – und schützen Feiernde vor unerwünschten Zwischenfällen. Warum die massiven Fahrzeuge mehr können als Betonpoller.
Lesezeit 1 Minute
Die Karnevalisten der Stadt und deren Gäste aus dem Umland sollen die „Kreiznacher Narrefahrt“ sicher und sorgenfrei erleben und feiern können. Das gewährleisten 47 Lkw der LTG, der Langenlonsheimer Transport GmbH, die gemäß präziser Absprache mit dem Ordnungsamt der Stadtverwaltung sämtliche Zufahrten der vorgesehenen Zugstrecke abriegeln werden.