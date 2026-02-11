Lkw riegeln Zugstrecke ab LTG sorgt für Sicherheit bei der Kreiznacher Narrefahrt Norbert Krupp 11.02.2026, 18:00 Uhr

i Unternehmer Manfred Graffe und dessen Tochter Sarah Walldorf, die als Prokuristin der LTG fungiert, freuen sich auf den Einsatz ihrer 47 Lkw zur Sicherung der Akteure und Zuschauer der „Kreiznacher Narrefahrt“. Norbert Krupp

47 Lkw sichern die „Kreiznacher Narrefahrt“ – und schützen Feiernde vor unerwünschten Zwischenfällen. Warum die massiven Fahrzeuge mehr können als Betonpoller.

Die Karnevalisten der Stadt und deren Gäste aus dem Umland sollen die „Kreiznacher Narrefahrt“ sicher und sorgenfrei erleben und feiern können. Das gewährleisten 47 Lkw der LTG, der Langenlonsheimer Transport GmbH, die gemäß präziser Absprache mit dem Ordnungsamt der Stadtverwaltung sämtliche Zufahrten der vorgesehenen Zugstrecke abriegeln werden.







