Flowtrail Stromberg
Los geht´s, Jack - hüpf ins Kreuzfeuer!
Insbesondere die jungen Biker wollen auf den Mountainbike-Trails möglichst hoch hinaus. Das ermöglicht nun der Jumping Jack-Trai
Insbesondere die jungen Biker wollen auf den Mountainbike-Trails möglichst hoch hinaus. Das ermöglicht nun der Jumping Jack-Trail.
Robert Neuber

Der Flowtrail-Verein in Stromberg hat einen neuen Abschnitt geschaffen, der insbesondere den jungen Bikern den gewünschten Kick gibt: Der „Jumping Jack“ ermöglicht kolossale Sprünge, ist fahrtechnisch eine Herausforderung.

Lesezeit 2 Minuten
„Ich bin geboren im Kreuzfeuer-Hurrikan, ja, ich bin Jumping Jack Flash, und dass ich lebe ist ein Wunder!“ Diese Worte sind Kult, jeder Rockfan kennt die Zeilen des Rolling Stones-Klassikers „Jumpin´ Jack Flash“ von 1968. Und ins Kreuzfeuer hüpfen – das tun auch die Freaks, die den neuen Abschnitt der Stromberger Mountainbike-Strecken hinabkurven, den „Jumping Jack“.

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