Stelldichein in Bad Kreuznach
Lokale Größen feiern Sommerfest der Wirtschaft
Zahlreiche Besucher lauschten den Worten von Landesvater Gordon Schnieder.
Zahlreiche Besucher lauschten den Worten von Landesvater Gordon Schnieder.
Markus Kilian

Im Garten der Römerhalle trafen sich Wirtschaft und Politik. Ministerpräsident Gordon Schnieder versprach Entlastung. Weitere Impressionen eines Abends voller Gespräche und Musik in besonderer Atmosphäre.

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Gute Gespräche, gute Musik, gutes Essen: Das Sommerfest der Wirtschaft hat am Freitag, 19. Juni, gerufen und die lokale Prominenz des Nahelandes ist in den Garten der Römerhalle nach Bad Kreuznach gekommen. Bei hochsommerlichen Temperaturen gesellte sich zum gemütlichen Stelldichein politischer Gremien und Größen der hiesigen Wirtschaft auch der neue Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU), der eine Stärkung und Entlastung der Kommunen ...

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWirtschaft

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