Wechsel in der Ossig-Stiftung Lokal und nachhaltig mit Perspektive für die Zukunft Jens Fink 18.10.2026, 17:00 Uhr

i Cordula Niemann-Valerius (links) übernimmt den Vorsitz des Kuratoriums der Ossig-Stiftung von Dr. Karlheinz J. Ossig. Bettina Dickes fungiert künftig als Schirmherrin der Stiftung. Jens Fink

Die Ossig-Stiftung macht sich 2005 für die Ausstattung der Neugeborenen- und Frühgeborenen-Station in der Kinderklinik der Kreuznacher Diakonie stark. Nun gibt der Stiftungsgründer Karlheinz Ossig den Vorsitz im Kuratorium ab.

Seit 2005 unterstützt die Ossig-Stiftung die Kinderklinik der Kreuznacher Diakonie. Hierbei kamen die stattlichen Zuwendungen der Stiftung vorrangig der bestmöglichen Versorgung von Früh- und Neugeborenen zugute. Bewusst verfolgt die Stiftung einen ganzheitlichen Ansatz und möchte neben der bestmöglichen, medizinischen Versorgung der Kleinsten auch das Pflegepersonal bei seiner Arbeit unterstützen und den Eltern den Aufenthalt mit ihrem Kind im ...







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