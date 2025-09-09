Gleich zwei Premieren genossen die Bewohner von Lohnweiler und ihre Kerwegäste: Erstmals nach Ausbruch der Corona-Pandemie 2020 fand ein Kerweumzug statt. Und dieser Höhepunkt der Kerwe startete nicht – wie sonst üblich – am frühen Sonntagmittag, sondern bereits am Freitagabend zum Auftakt der Kerwe. Veranstalter ist der Freizeit- und Kulturverein.

So wackelten am Freitagabend solch' muntere Gruppen wie die Lampenschirme, die zum Karnevalshit „Wär’ ich ein Möbelstück, wär’ ich eine Lampe aus den Siebzigern“ durchs Dorf hoch zum Sängerheim, wo anschließend kräftig weitergefeiert wurde. Der Obst- und Gartenbauverein war mit seinem Saftladen on Tour und präsentierte sich als „Saftig, spritzig, voller Schwung – Apfelpower hält uns jung“. Die „Spanier Straußbuwe und Mäd“ trumpften mächtig auf mit ihrem bunten Kerwestrauß. Sogar die „Prossecco-Schnalle“ aus Hohenöllen waren zum bunten Kerwetreiben nach Lohnweiler gekommen und tanzten auf der Straße. Und dann gab es da auch noch die sportlichen Frauen vom Mobilen Fitness Atelier Sylvia Astrid Degen und dem Makler-Center Wolfstein – Versicherungen, Immobilien und Finanzierungen Jasmin Weichel, die mit dem Slogan „Stark durch Sport. Sicher durchs Leben. Deine Fitness. Dein Versicherungsschutz. Deine Zukunft!“ warben. Die örtliche Feuerwehr sicherte die Umzugsstrecke ab.

i Der Obst- und Gartenbauverein hält sich mit Apfelpower jung - die "Spanier Straußbuwe un Mäd" schwören eher auf einen anderen Zaubertrank. Roswitha Kexel

Jens Weichel, der im März dieses Jahres neu gewählte Vorsitzende des Freizeit- und Kulturvereins Lohnweiler, hatte sich für die Programmänderung, die auch das traditionelle Schnitzelessen von Freitag auf Sonntag verlegte, eingesetzt. Zwar seien anfangs einige Dorfbewohner etwas skeptisch gewesen, doch die Resonanz auf den Kerweumzug, der erstmals in der Dorfgeschichte an einem Freitag stattfand, sei durchweg positiv ausgefallen, resümiert Jens Weichel. Und auch für das Schnitzelessen am Sonntag mit anschließender Kerwerede lagen erstaunlich viele Reservierungen vor. „Wir haben 160 Schnitzel bestellt!“, freut sich Jens Weichel über den Erfolg.