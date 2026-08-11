Noch zehn Tage bis zum Start Lohn für kreative Bilder zum Kreuznacher Jahrmarkt Josef Nürnberg 11.08.2026, 06:00 Uhr

i Als Kunstkritiker bewerteten auch (von links) Beigeordneter Mirko Helmut Kohl, Dirk Nessel und Holger Wessling, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein-Nahe, die zum Jahrmarkts-Malwettbewerb eingereichten Bilder. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Von 625 eingereichten Bildern wurden nun 50 ausgewählt, die den Kreuznacher Jahrmarkt besonders kreativ darstellen. Die Gewinner können sich auf einen Gratis-Rundgang freuen, für alle anderen gibt´s ein Eis.

Das Leben von Künstlern ist oft brotlos. Nicht so für 50 junge Künstler, die 50 Bilder sowie eine Bastelarbeit im Rahmen des Malwettbewerbs zum Bad Kreuznacher Jahrmarkt eingereicht hatten, der auch in diesem Jahr wieder vom Schaustellerverband Bad Kreuznach ausgerichtet wurde.







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