Das ist doch mal eine halbwegs gute Nachricht: Die Widerlager am früheren Löwensteg sind so tragfähig, dass man einen provisorischen Steg wieder draufsetzen kann. Es gibt dabei aber noch ein großes Fragezeichen: Wie lange dauert es bis dahin?
Lesezeit 3 Minuten
Seit mehr als einem Jahr ist der alte Löwensteg, die wichtige direkte Fußgänger- und Radwegeverbindung in der Mannheimer Straße über die Bahngleise von der Südstadt ins Zentrum nicht mehr passierbar. Passanten müssen seitdem den Umweg über die Ochsenbrücke in Kauf nehmen.