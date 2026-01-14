Quellenhofbrücke vor dem Aus Löwensteg: Widerlager tragfähig genug für Ersatzbrücke Harald Gebhardt 14.01.2026, 14:36 Uhr

i Ein letztes Bild, wie sich der Löwensteg rund 120 Jahre lang präsentiert hatte. An Pfingsten 2025 wurde er herausgehoben und entsorgt. Seitdem klafft an dieser Stelle eine Lücke. Josef Nürnberg

Das ist doch mal eine halbwegs gute Nachricht: Die Widerlager am früheren Löwensteg sind so tragfähig, dass man einen provisorischen Steg wieder draufsetzen kann. Es gibt dabei aber noch ein großes Fragezeichen: Wie lange dauert es bis dahin?

Seit mehr als einem Jahr ist der alte Löwensteg, die wichtige direkte Fußgänger- und Radwegeverbindung in der Mannheimer Straße über die Bahngleise von der Südstadt ins Zentrum nicht mehr passierbar. Passanten müssen seitdem den Umweg über die Ochsenbrücke in Kauf nehmen.







Artikel teilen

Artikel teilen