Es war der passend chaotische Abschied in die Sommerpause eines mehr als chaotischen Politikhalbjahres in Bad Kreuznach. So verlief auch die Stadtratssitzung am Donnerstagabend unübersichtlich. Nicht nur, dass kaum Rededisziplin herrscht, auch scheint es einige nicht dauerhaft auf ihrem Sitz zu halten. Bei Sitzungslänge von rund vier Stunden nicht verwunderlich. Dass aber bei einigen Tagespunkten gleich acht Ratsmitglieder auf Wanderschaft waren, gab kein gutes Bild ab.

In einem stimmt der Stadtrat überein: Der Löwensteg muss, am wahrscheinlichsten durch eine Behelfsbrücke, ersetzt werden. Die SPD hatte dazu einen Antrag eingereicht, der auch einstimmig beschlossen wurde – ohne Gegenstimme. Ähnliche Anträge beziehungsweise Schreiben gab es auch von AfD und FDP sowie vom Beirat der Senioren.

„Wir können dem Bürger nicht zumuten, dass bis zum Zeitpunkt X nichts am Löwensteg passiert.“

Carsten Pörksen (SPD)

Ein Ersatz muss her. Nur was genau? Wie hoch muss die neue Brücke sein? Wie teuer wird es? Und vor allem: Wann? Viel zu lang hat man sich in Bad Kreuznach auf die von der Deutschen Bahn angekündigten möglichen Elektrifizierung der Bahnstrecke (wohl bis 2036) verlassen. „Der LBM hat gesagt, er beabsichtige, 2027 mit dem Neubau der Ochsenbrücke zu beginnen. Ich verfüge über relativ viel Fantasie, aber dass das funktioniert, dass das mit der Bahn zu diesem Zeitpunkt geregelt ist, kann ich mir nicht vorstellen“, sprach Carsten Pörksen (SPD). „Wir können dem Bürger nicht zumuten, dass bis zum Zeitpunkt X nichts am Löwensteg passiert.“

Bahn will, dass neue Brücke höher ist

Als SPD sei man davon ausgegangen, dass man die vorhandenen Brückenlager nutzen könne, um ein neues Bauwerk, Behelfsbrücke oder Provisorium dort aufzulegen. „Das ist wohl nicht so, der Zustand gibt das nicht her“, so Pörksen. Wird die Ochsenbrücke nämlich saniert, und ist bis dahin immer noch kein Ersatz für den Löwensteg da, sieht es mit einer Überquerungsmöglichkeit für die Bahnlinie zwischen Landfuhrbrücke und Rheingrafenstaße für lange Zeit sehr mau aus.

Klar ist, die Bahn muss der Stadt „erlauben“, dass die neue Brücke die gleiche Höhe hat, wie der Löwensteg. Wie Bauamtsleiter Eduard Schuckmann im Stadtrat bestätigte, gibt es eine schriftliche Aussage der Bahn, in der sie klarstellt, dass eine neue Brücke in jedem Fall höher sein müsse. Denn wahrscheinlich ist Folgendes: Kommt die Elektrifizierung der Bahnstrecke, sollen zwischen den Bahnhöfen in Bad Münster am Stein-Ebernburg und Bad Kreuznach Züge via Oberleitung aufgeladen werden.

„Der LBM empfiehlt sogar, dass wir eine Behelfsbrücke bauen, bevor es an der Ochsenbrücke losgeht.“

Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP)

„Die Bahn wünscht, dass wir extrem hohe Brücken bauen, die mittels Rampen, die städtebaulich sehr herausfordernd sind, erreichbar sind“, erläuterte Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP). „Der LBM empfiehlt sogar, dass wir eine Behelfsbrücke bauen, bevor es an der Ochsenbrücke losgeht“, so der OB.

„Wir reden nicht mehr von einem Provisorium. Im Haushalt stehen 350.000 Euro. Mir wurde vorgetragen, dass es Gerüstbauer gibt, die so etwas wesentlich günstiger bauen können, für 70.000 Euro. Ob das so günstig wird, weiß ich nicht, aber wenn wir mit 150.000 Euro hinkommen, bin ich zufrieden“, erzählte Letz. Natürlich muss im Fall eines Neubaus ausgeschrieben werden.

Auch Löwensteg war nie barrierefrei

Klar für Letz: „Wir müssen ehrlich sein. Und den Leuten keinen Sand in die Augen streuen. Eine Brücke zu bauen, die barrierefrei ist, ist aktuell faktisch unmöglich. Deswegen versuchen wir, eine Behelfsbrücke zu bauen, dass zumindest die meisten diese benutzen können. Für beeinträchtige Menschen versuchen wir, die Ochsenbrücke so herzurichten, dass es dort geht.“

Trotz der Rampen war der Löwensteg auch nie wirklich barrierefrei, so wie der Begriff definiert ist. Denn die Rampen sind zu steil, um diesen Anspruch zu erfüllen.