Das Meddersheimer Weinfest ist eines der Höhepunkte im Festkalender der Region. Tausende fröhliche Besucher bevölkern das Innendorf und feiern bei Musik und Köstlichkeiten auf Tellern und im Glas. Die größte Gaudi ist der Lögellauf.

Seit 1979 ist das Meddersheimer Weinfest kulturelles Highlight im Naheland und größtes Fest der Weinbaugemeinde. Auch während der Corona-Pandemie wurde drei Mal das Weinfest mit „Notlösungen“ gefeiert. Auch in diesem Jahr wurde das Innendorf zwischen Feuerwehrhaus, Rathaus, Martinskirche und dem Vierseithof Gebel zur Weinfestmeile mit Tausenden von fröhlichen Besuchern. Die Band Late-Lounges um die Mainzer Frontfrau Silke Vorrath spielte Chartbreaker, Oldies und Kulthits zum Schwofen mitten auf der Naheweinstraße.

Spektakulärer Wettkampf

Höhepunkte am Familiensonntag nach dem Gottesdienst waren das opulente Kuchenbuffet der Landfrauen, der prachtvoll von Angela Schumacher inszenierte Einzug der Naheweinprinzessin Laura Ludwig sowie der spektakuläre Lögellauf-Wettkampf mit fünf angekündigten Teams. Ortschef Bernd Schumacher begrüßte freudestrahlend dank Wetterglück die Besucher vor vollbesetzten Reihen. Er gab das diesjährige Motto „einander und den Wein kennenlernen“ preis und vergas auch die treuen Helfer, Organisatoren und Ausrichter nicht.

i Der Empfang der Weinmajestät Laura Ludwig war ein optisches Highlight vor dem Lögellauf und der traditionellen Tombla, wo die drei Sieger in Wein aufgewogen werden... Bernd-Harald Hey. Bernd Hey.

Schumacher dankte namentlich den Sponsoren, ohne die ein solch großes Fest mit Bühne, Musik und dem ganzen Equipment nicht möglich sei. Zum exzellenten Meddersheimer Weinangebot gab es ein kulinarisches Angebot vom Feinsten. Richard Schönheim („Ritchis Imbiss“) wartete mit Köstlichkeiten vom Fisch über Champignons, Geschnetzeltes bis zu gefüllten Klößen auf. Der Rotary-Club Kirn servierte für einen wohltätigen Zweck Flammkuchen.

Feuerwehrteam hatte die Nase vorn

Der Lögellauf war Gaudi und gefeierter Publikumsmagnet und Straßenfeger, die Wettkämpfer legten eine achtenswerte Leistung an den Tag, damit in mehreren Läufen mit über 50 Kilogramm auf dem Buckel 200 Liter Wasser im Auffangbecken landeten. Erstmals nahm am Lögellauf auch das Team der Traktor- und Oldtimerfreunde aus Eichelborn (Thüringen) um Iris Bürger teil, die seit Jahren in Norheim gastieren. Der Beifall der Besucher war riesengroß, zumal das örtliche Feuerwehrteam dank einer logistisch-strategischen Meisterleistung siegte und den überraschten Winzern als mehrfache Titelverteidiger quasi „die Butter vom Brot nahm“ und die Winzergilde besiegte.

i Dank Wetterglück war der Samstagabend mit Tausenden fröhlichen Besuchern auf der Weinfestmeile stimmungsvoll Bernd-Harald Hey. Bernd Hey.

Ein sehr gutes Bild gaben die Organisatoren um den glänzend aufgelegten und fachkundigen Moderator und Ortsbeigeordneten Stephan Weck sowie die Weingüter bei der Tombola ab: Heiko Bamberger, Petra Hexamer und Peter Ebert brachten die Gewinne sogar an die Tische. Auf der Weinwaage erhielt der dritte Preis der Tombola 50 Flaschen Wein. Der Inhaber von Los 1787 aus der Felkestadt wurde mit 51 Flaschen aufgewogen. 87 Flaschen Wein wog Dirk Zepezauer aus Seesbach – der Vater eines Jugendspielers im TuS Meddersheim versah zwei Tage lang Dienst im Essensstand – ihm gönnte die TuS-Familie um die Altvorderen Dieter Jung oder Horst Schönheim den Hauptpreis von Herzen.