Loch im Kreuznacher Kreisetat weit über Durchschnitt

Auch andere Kommunen des Landes rechnen 2026 mit Defiziten im Etat. Sie fallen allerdings meist geringer aus als an Nahe und Glan. Und in zwei Punkten ist der Kreis Bad Kreuznach alleiniger Spitzenreiter bei der Verschuldung.
Lesezeit 3 Minuten
Nun sind es sogar 33,3 Millionen Euro: Das Rekorddefizit des Bad Kreuznacher Kreishaushaltes im kommenden Jahr ist um weitere rund 800.000 Euro gewachsen. Grund sind genauere Berechnungen der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreisumlage – die Einnahmequellen des Kreises.