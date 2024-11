Bundesstraße lange gesperrt Lkw-Unfall: 26 Tonnen Erde sorgen für Sperrung der B 41 26.11.2024, 17:29 Uhr

i Ein Spezialkran musste den verunfallten Lkw bergen. Der mit Erde gefüllter Auflieger war umgekippt. Michael Ginz/Freiwillige Feuerwe

Am Dienstagnachmittag sorgte der umgestürzte Auflieger eines Sattelzuges für Verkehrschaos rund um Waldböckelheim. Die B 41 war stundenlang gesperrt.

Ein schwerer und gleichermaßen spektakulärer Verkehrsunfall hat am Dienstagnachmittag auf der B41 bei Waldböckelheim in Höhe des Gewerbegebiets für stundenlange Verkehrsbehinderungen gesorgt. Gegen 13.25 Uhr war ein mit 26 Tonnen Erde beladener Sattelzug in Fahrtrichtung Kirn aus unbekannter Ursache ins Schleudern geraten und anschließend mit der Mittelleitplanke kollidiert.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen