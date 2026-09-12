Einsatz in Bad Kreuznach Lkw stand lichterloh in Flammen 12.09.2026, 12:51 Uhr

i Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Lastwagen schon lichterloh in Flammen. Alexander Jodeleit/Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach

Flammen mitten in der Nacht: Ein in Bad Kreuznach abgestellter Lkw geriet in Brand. Die Feuerwehr löschte schnell und verhinderte ein Übergreifen aufs Grün – die Ursache wird noch ermittelt.

Ein Lkw ist am Samstag, 12. September, gegen 4 Uhr in der Mannheimer Straße oberhalb der Firma Phoenix in Brand geraten, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach. Passanten setzten den Notruf ab. Das Fahrerhaus des auf einer Zufahrt zu einem leerstehenden Grundstück abgestellten Lkw stand in Vollbrand.







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