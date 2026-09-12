Einsatz in Bad Kreuznach
Lkw stand lichterloh in Flammen
Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Lastwagen schon lichterloh in Flammen.
Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Lastwagen schon lichterloh in Flammen.
Alexander Jodeleit/Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach

Flammen mitten in der Nacht: Ein in Bad Kreuznach abgestellter Lkw geriet in Brand. Die Feuerwehr löschte schnell und verhinderte ein Übergreifen aufs Grün – die Ursache wird noch ermittelt.

Lesezeit 1 Minute
Ein Lkw ist am Samstag, 12. September, gegen 4 Uhr in der Mannheimer Straße oberhalb der Firma Phoenix in Brand geraten, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach. Passanten setzten den Notruf ab. Das Fahrerhaus des auf einer Zufahrt zu einem leerstehenden Grundstück abgestellten Lkw stand in Vollbrand.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren