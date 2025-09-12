Ein Lkw, eine zu enge Abfahrt – und plötzlich geht nichts mehr. Wie ein Fahrfehler in Jeckenbach für stundenlange Chaos-Sperre sorgte und was die Bergung so knifflig machte.

Am Donnerstag, gegen 16.55 Uhr, wollte ein Lastkraftwagen, von Hundsbach kommend, in Jeckenbach in Richtung Löllbach abbiegen. Doch die enge Abfahrt wurde ihm zum Verhängnis. Mit einem Fahrfehler setzte sich der Lastwagen fest, es ging weder vor noch zurück. Die Strecke in Richtung Hundsbach blieb offen, aber die Durchfahrt nach Löllbach war gesperrt. Der Lastkraftwagen war komplett beladen, was die Bergung zusätzlich erschwerte.

Nach rund zweieinhalb Stunden traf das Abschleppunternehmen Kappler aus Bad Sobernheim ein, ausgestattet mit zwei kräftigen Lastwagen und jeder Menge Routine. Während der Bergung wurde die Ortsdurchfahrt gesperrt. Die Polizei war ebenfalls vor Ort, sicherte alles ab und sorgte für einen reibungslosen Ablauf. Neugierige Zuschauer verfolgten das Geschehen vom Straßenrand. Die Mitarbeiter von Kappler zeigten, was sie können: Zügig und souverän war der Lastkraftwagen wieder frei. Gegen 21.20 Uhr war der Einsatz beendet und die Straße wieder frei.