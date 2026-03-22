Rheinland-Pfalz hat gewählt Liveticker zur Landtagswahl im Kreis Bad Kreuznach zum Nachlesen 22.03.2026, 17:00 Uhr

i „Gute Frequentierung“, sagt Ortsbürgermeister Helmut Schmidt (SPD) die Wahlbeteiligung in Waldböckelheim ein. 550 Briefwähler und am Nachmittag um 16 Uhr waren etwa 600 Bürger persönlich zur Stimmabgabe im Bürgerhaus erschienen. Knapp 1700 Wahlberechtigte gibt es in Waldböckelheim, in der Regel nutzen 40 Prozent die Briefwahl. Ab 15 Uhr konnte bereits das Briefwahlteam mit den Vorbereitungen beginnen, die Kuverts öffnen und die Wahlberechtigung prüfen. Christine Jäckel

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