Wer folgt auf Schlosser? Liveticker zur Beigeordnetenwahl in Bad Kreuznach Markus Kilian

Lena Reuther 28.10.2025, 14:49 Uhr

i Der Bad Kreuznacher Stadtrat wählt am Donnerstag, 30. Oktober, den hauptamtlichen städtischen Beigeordneten. Lena Reuther

Gleich sieben neue Kandidaten wollen die Nachfolge von Markus Schlosser antreten, der selbst ebenfalls seinen Hut in den Ring wirft. Wer hat die Nase vorn? Unsere Reporter berichten am Donnerstag ab 17 Uhr im Liveticker.

Wer wird hauptamtlicher Beigeordneter der Stadt Bad Kreuznach? Am Donnerstagabend, 30. Oktober, wählt der Stadtrat ab 17.30 Uhr die Personalie. Denn die Amtszeit von Markus Schlosser (parteilos) endet nach acht Jahren am 30. April, der sich für eine Wiederwahl beworben hat.







