Waldbrand bei Traisen Liveticker zur aktuellen Lage: Kampf gegen die Flammen Markus Kilian

Robert Neuber

Lena Reuther 30.06.2026, 10:15 Uhr

i So schlimm sieht die Natur aus, nachdem das Feuer hier wütete. HENKE VISUALS - PATRICK HENKE. Patrick Henke

Seit Samstagnachmittag brennt der Wald bei Traisen. Explosionen deuten auf Kampfmittel hin. Unter anderem Feuerwehr, Bundeswehr und Kampfmittelräumdienst sind mit Großaufgebot im Einsatz. Unsere Reporter berichten aktuell vom Geschehen.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Samstagnachmittag, 27. Juni, ein Feuer im Wald bei Traisen ausgebrochen. Zunächst kommt die Feuerwehr mit den Löscharbeiten gut voran, doch dann knallt es. Explosionen lassen vermuten, dass sich im betroffenen Gelände Kampfmittel befinden.







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