Waldbrand bei Traisen Liveticker zum Nachlesen: Kampf gegen die Flammen Markus Kilian

Robert Neuber

Lena Reuther 30.06.2026, 10:15 Uhr

i So schlimm sieht die Natur aus, nachdem das Feuer hier wütete. HENKE VISUALS - PATRICK HENKE. Patrick Henke

Seit Samstagnachmittag brannte der Wald bei Traisen. Explosionen deuteten auf Kampfmittel hin. Unter anderem Feuerwehr, Bundeswehr und Kampfmittelräumdienst waren mit Großaufgebot im Einsatz. Lesen Sie hier die Details in zeitlicher Abfolge.

Aus bislang ungeklärter Ursache war am Samstagnachmittag, 27. Juni, ein Feuer im Wald bei Traisen ausgebrochen. Zunächst kam die Feuerwehr mit den Löscharbeiten gut voran, doch dann knallte es. Explosionen machten klar: Unter der Erde befanden sich Kampfmittel, die Feuerwehr musste den Einsatz abbrechen.







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