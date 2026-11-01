Gesundheits-Check im Naheland
Lisa Glockner kämpft mit Podcast gegen dicke Vorurteile
Lisa Glockner (26) aus Niederhausen hat eine Gruppe für Frauen mit Lipödem wiederbelebt. Der Lip-Treff VG Rüdesheim findet monat
Lisa Glockner (26) aus Niederhausen hat eine Gruppe für Frauen mit Lipödem wiederbelebt. Der Lip-Treff VG Rüdesheim findet monatlich im Bürgerhaus in Traisen statt.
Nathalie Gabelmann. Nathalie Gabelmann, Bunt & Herzlich

Vorurteile gegenüber dicken Menschen sind weit verbreitet. Lisa Glockner aus Niederhausen will aufklären: Im Podcast „Genetisch anders“ spricht sie über Adipositas und ihre Folgen. Außerdem hat sie eine Gruppe für Frauen mit Lipödem wiederbelebt.

Lesezeit 4 Minuten
Die Suche nach Antworten verbindet zwei Projekte einer jungen Frau aus Niederhausen: Lisa Glockner (26) hat ein offenes Treffen für Menschen mit Lip- oder Lymphödem wiederbelebt – und sie betreibt mit einer anderen jungen Frau den Podcast „Genetisch anders“.
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