Gesundheits-Check im Naheland Lisa Glockner kämpft mit Podcast gegen dicke Vorurteile Cordula Kabasch 01.11.2026, 11:00 Uhr

i Lisa Glockner (26) aus Niederhausen hat eine Gruppe für Frauen mit Lipödem wiederbelebt. Der Lip-Treff VG Rüdesheim findet monatlich im Bürgerhaus in Traisen statt. Nathalie Gabelmann. Nathalie Gabelmann, Bunt & Herzlich

Vorurteile gegenüber dicken Menschen sind weit verbreitet. Lisa Glockner aus Niederhausen will aufklären: Im Podcast „Genetisch anders“ spricht sie über Adipositas und ihre Folgen. Außerdem hat sie eine Gruppe für Frauen mit Lipödem wiederbelebt.

Die Suche nach Antworten verbindet zwei Projekte einer jungen Frau aus Niederhausen: Lisa Glockner (26) hat ein offenes Treffen für Menschen mit Lip- oder Lymphödem wiederbelebt – und sie betreibt mit einer anderen jungen Frau den Podcast „Genetisch anders“.







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