Klavierklänge zu vier Händen, Meisterwerke von Rossini bis Ravel und eine Familie, die mit musikalischer Virtuosität begeistert: Am 8. März lädt der Lions Club Mittlere Nahe zu einem Abend voller klanglicher Vielfalt ins Kirner Gesellschaftshaus ein.

Der Lions Club Mittlere Nahe unterstützt die Kulturloge anlässlich des Konzerts am Sonntag, 8. März 2026, im Gesellschaftshaus Kirn. Der Lions Club Mittlere Nahe ist seit 1967 aktiv in der Region tätig und engagiert sich mit seinen inzwischen 39 Mitgliedern ehrenamtlich zum Wohl der Gemeinschaft. Der Club ist auch Mitglied der Kulturloge und unterstützt diese regelmäßig mit Freikarten.

Dieses Mal laden die Lions am Sonntag, 8. März 2026, um 17 Uhr zu einem Konzert unter dem Motto „Konzertvielfalt mit acht Händen“ ins Kirner Gesellschaftshaus ein. Mit dem Lions Klassik Konzert Nummer drei erwartet die Zuhörer bereits zum dritten Mal ein kurzweiliges, bunt gemischtes Konzertprogramm regionaler Künstler, das mit Werken von Gioachino Rossini bis Maurice Ravel für jeden Geschmack etwas bietet. Es erklingen Klavierkompositionen zu zwei beziehungsweise vier Händen, berühmte Werke für Cello oder Violine mit Klavierbegleitung sowie ein Klaviertrio von Joseph Haydn.

Das Klavierduo Nagatsuka/Wöllstein hat sich mit seinen Konzertauftritten sowie Rundfunk-, Fernseh- und CD-Aufnahmen weit über die Region hinaus einen Namen gemacht, und auch die Töchter können bereits auf zahlreiche Konzert- und Wettbewerbserfolge verweisen. Sowohl Maria als auch Clara haben bei ihren „Jugend musiziert“-Teilnahmen stets erste Preise mit Höchstpunktzahl erreicht.

Karten gibt es in Kirn bei Venter Hautnah, Steinweg 39, in der Naheland-Apotheke, Kallenfelser Straße 32, bei der Tourist-Information Kirner Land, Kirchstraße 3, in Bad Sobernheim bei „Die Schatzkammer“, Großstraße 57, in Merxheim bei „Die Werkstatt“, Großstraße 41, und in Meisenheim bei Krankengymnastik Fettig, Obertor 1. Außerdem gibt es eine telefonische Kartenvorbestellung unter Tel. 0178/9270355

Ende Januar fand sich Mitgliedschaftsbeauftragter der Lions, Gerhard Held, im Büro der Soonwaldstiftung ein, um 20 Freikarten für diese Veranstaltung an die Kulturloge Mittlere Nahe zu übergeben. Der ehrenamtliche Vorsitzende Herbert Wirzius bedankte sich recht herzlich, und Büroleiterin und Organisatorin der Kulturloge Isabell Müller freute sich über die Karten für die Mitglieder der Kulturloge.

Wer mehr über die Kulturloge wissen will oder sogar Mitglied werden möchte, kann sich gerne per E-Mail an Isabell Müller von der Soonwaldstiftung wenden unter info@soonwaldstiftung.de.