Aktion an Mittlerer Nahe Lions unterstützen mit Verlosung Hilfsorganisationen Bernd-Harald Hey 08.11.2025, 12:30 Uhr

i Auf ein Neues: Die Hauptgewinne der fünften Weihnachtsverlsoung 2025 präsentieren Lions-Präsident Elmar Schauß (von links), Past-Präsident Rolf Arzt, Seniorenbeauftragter Dr. Hanns-Otto Strumm, Activitybeauftragter Rainer Molter, „Grandseigneur“ Alfred Peeters und Armin Dönnhoff (rechts, Mitglied im Stiftungsrat der Lions Deutschland. Bernd-Harald Hey. Bernd Hey.

Zum fünften Mal unterstützt der Lions-Club Kirn-Mittlere Nahe regionale Organisationen und gemeinnützige Vereine mit seiner Weihnachtstombola. Der Losverkauf für 5 Euro das Los startet am 10. November. Auch auf den Weihnachtsmärkten ist der Club.

. „We serve“ – Wir dienen und helfen Menschen, die Unterstützung brauchen – dieses Motto hat sich der 1976 gegründete Lions-Club Kirn-Mittlere Nahe auf seine Fahnen geschrieben. Anlässlich des 40. Geburtstags wurde im Jahr 2016 erstmals eine große Weihnachtsaktion mit einem Auto als Hauptpreis veranstaltet.







Artikel teilen

Artikel teilen