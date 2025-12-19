Lions Club verteilt 40.000 Euro für den guten Zweck

Verschiedene Projekte werden auch in diesem Jahr wieder mit dem Erlös aus der Adventskalenderlotterie des Lions Clubs Bad Kreuznach unterstützt. Insgesamt werden 40.000 Euro verteilt.
Alle Jahre wieder: Der Lions Club Bad Kreuznach spendet die Erlöse aus dem beliebten Adventskalender für bestimmte Projekte von Vereinen und Institutionen, die sich in der Kinder- und Jugendarbeit engagieren. „Wir haben einiges zu verteilen“, meint Jörg Brendel vom Lions Club bei der symbolischen Scheckübergabe am Montagabend im S-Haus der Sparkasse.