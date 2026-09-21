Die Linken siegen in Berlin: Die heimische Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner sieht das mit großer Sorge, die Partei habe in Berlin mit Antisemitismus Wahlkampf gemacht. Ist die Zeit der großen Volksparteien abgelaufen? Wir fragten nach.
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Was sagen die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin über den Zustand der großen Volksparteien aus – insbesondere der CDU? Das fragten wir die heimischen Bundes- und Landtagsabgeordneten sowie kommunalen Politiker.Gewonnen haben die politischen Ränder, was Claudia Eider, SPD-Landtagsabgeordnete und Stadtratsmitglied, so kommentiert: „Die Wahlen haben deutlich gezeigt, dass die Zeiten der Vorschusslorbeeren für CDU ...