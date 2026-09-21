Stimmen von der Nahe Linken-Sieg bereitet Julia Klöckner schlaflose Nacht Cordula Kabasch

Lena Reuther 21.09.2026, 14:03 Uhr

i Der Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern, in dem Bundestagspräsidentin Julia Klöckner den Spitzenkandidaten Daniel Peters unterstützt hat, endete für die CDU in einem Desaster – sie scheiterte an der Fünf-Prozent-Hürde. Jens Büttner. picture alliance/dpa

Die Linken siegen in Berlin: Die heimische Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner sieht das mit großer Sorge, die Partei habe in Berlin mit Antisemitismus Wahlkampf gemacht. Ist die Zeit der großen Volksparteien abgelaufen? Wir fragten nach.

Was sagen die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin über den Zustand der großen Volksparteien aus – insbesondere der CDU? Das fragten wir die heimischen Bundes- und Landtagsabgeordneten sowie kommunalen Politiker.Gewonnen haben die politischen Ränder, was Claudia Eider, SPD-Landtagsabgeordnete und Stadtratsmitglied, so kommentiert: „Die Wahlen haben deutlich gezeigt, dass die Zeiten der Vorschusslorbeeren für CDU ...







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