Stimmen von der Nahe
Linken-Sieg bereitet Julia Klöckner schlaflose Nacht
Der Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern, in dem Bundestagspräsidentin Julia Klöckner den Spitzenkandidaten Daniel Peters unterst
Der Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern, in dem Bundestagspräsidentin Julia Klöckner den Spitzenkandidaten Daniel Peters unterstützt hat, endete für die CDU in einem Desaster – sie scheiterte an der Fünf-Prozent-Hürde.
Jens Büttner. picture alliance/dpa

Die Linken siegen in Berlin: Die heimische Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner sieht das mit großer Sorge, die Partei habe in Berlin mit Antisemitismus Wahlkampf gemacht. Ist die Zeit der großen Volksparteien abgelaufen? Wir fragten nach.

Lesezeit 5 Minuten
Was sagen die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin über den Zustand der großen Volksparteien aus – insbesondere der CDU? Das fragten wir die heimischen Bundes- und Landtagsabgeordneten sowie kommunalen Politiker.Gewonnen haben die politischen Ränder, was Claudia Eider, SPD-Landtagsabgeordnete und Stadtratsmitglied, so kommentiert: „Die Wahlen haben deutlich gezeigt, dass die Zeiten der Vorschusslorbeeren für CDU ...
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