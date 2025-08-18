Die Nachricht, dass die Lieferbar in der Bad Kreuznacher Hochstraße insolvent ist, hat bei den Gästen für Bedauern gesorgt. Geht es weiter – und wenn ja, wie? Darüber sprach der Inhaber der Lieferbar, Noel Quint, mit unserer Zeitung.

Die Nachricht, dass der Ofen in der Lieferbar in der Bad Kreuznacher Hochstraße aus ist, sorgte für Aufsehen: Pizza, Pasta, Burger und Wraps haben schon viele dort bestellt, der Lieferdienst war beliebt, die Gerichte nicht 08/15. Was führte zum Aus? Darüber sprach Vermieter Noel Quint (28) mit unserer Zeitung.

„Die Gründe für die Insolvenz waren die, die auch die Gastronomie insgesamt belasten: Gestiegene Energie- und Lebensmittelpreise bei einem gleichzeitigen Bestellrückgang“, weil auch die Kunden weniger Geld in der Tasche hätten, erklärt Quint. Der junge Mann kommt aus Welgesheim und hat die Lieferbar im August 2022 gemeinsam mit einem Partner von den Vorgängern übernommen. Damals war sie schon am heutigen Standort in der Hochstraße, davor, von 2017 bis 2019, in der Mannheimer Straße unterhalb des Salzmarktes. Seit Mai/Juni 2023 führt Quint die Bar allein weiter. Als Gastronom ist er bekannt, weil er bereits vier Jahre lang, von 2020 bis 2024, die frühere „3stein Shisha Lounge Bar“ in der Mannheimer Straße 56 führte, die heute „Cubez“ heißt. Inzwischen trete er nur noch als Vermieter des Objekts auf, erklärte er. Erfahrungen in der Gastronomie habe er außerdem im Brauwerk und im Rick’s gesammelt.

Insolvenzverfahren wurde Ende Juli eröffnet

Am Nachmittag des 28. Juli wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Quint Gastro GmbH & Co. KG eröffnet, die hinter der Lieferbar stand (wir berichteten bereits) und die Noel Quint führt. Die Verfahrenshoheit liegt bei Insolvenzverwalterin Annemarie Dhonau in der Kanzlei Schiebe. Zur Insolvenz sei es relativ kurzfristig gekommen, sagt Quint, als er merkte, dass die Belastungen zu hoch wurden und er einen sauberen Strich ziehen wollte. Zuvor habe er bereits versucht, das Ruder herumzureißen und etwa bei Einkäufen die Kosten zu reduzieren. „Am Ende des Tages gibt es Dinge, die man nicht abwenden kann“, so Quint.

Obwohl die Lieferbar als Restaurant mit Küche, Theke, hohen Tischen und Hockern im Club-Style ausgestattet ist und die Einrichtung einen modernen, jungen Anstrich hat, ist es nicht zu einer Eröffnung der Gaststätte gekommen. Quint und sein damaliger Partner übernahmen zwar das Projekt von den Vorgängern und mieteten die Räumlichkeiten an, setzten aber von Anfang an auf den Lieferdienst. Zweimal fand ein Club-Event unter dem Namen „The Circle“ statt, ansonsten gab es aber keine Gäste vor Ort. „Wir hätten zum Beispiel Servicekräfte für einen Restaurantbetrieb gebraucht, aber sie sind schwer zu bekommen“, nennt der Inhaber einen Grund dafür.

20 Mitarbeiter sind vom Aus betroffen

Betroffen sind vom Aus der Lieferbar, einer geschützten Marke, 20 Mitarbeiter, darunter Aushilfen, die in den Bereichen Küche, Telefonservice und Fahrdiensten arbeiteten. „Wir mussten sie leider kündigen“, bedauert der Chef, der selbst auch in der Lieferbar mitgearbeitet hat. Wie es jetzt weitergeht? „Wir müssen das Insolvenzverfahren abwarten.“ Quint möchte die Lieferbar gern auferstehen lassen, in anderen, kleineren Räumlichkeiten, vielleicht im Industriegebiet, und dann wieder als Lieferservice. Doch das ist abhängig vom Ausgang des Insolvenzverfahrens, unterstreicht er. „Bei meinen Kunden und Mitarbeitern möchte ich mich ausdrücklich bedanken“, sagt er abschließend.