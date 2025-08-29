Der Vorfall, für den ein 45-Jähriger aus Bad Sobernheim vom Landgericht Bad Kreuznach in der Berufungsverhandlung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt wurde, entbehrt nicht einer gewissen Komik. Auch wenn die Opfer sicher nicht darüber lachen können.

Den Falschen verprügelt

An der Bad Sobernheimer Kirmes 2024 traf der damalige Partner einer jungen Frau auf einen Bekannten, der eine Liebschaft mit seiner Freundin begonnen hatte. Er wollte eine Aussprache und zu diesem Zweck machten sich die beiden Männer in Begleitung eines weiteren Freundes im Auto auf den Weg zu der Frau, die noch in ihrem Elternhaus lebte. Dort angekommen, riss unvermittelt der Vater der Frau die Beifahrertür auf und prügelte, im Glauben, es handele sich um den Nebenbuhler, auf den völlig unbeteiligten dritten Jugendlichen ein. Er zerrte ihn aus dem Wagen und wollte ihn in eine Garage ziehen, um weiter auf ihn einzuschlagen. Das konnte der feste Freund seiner Tochter verhindern, indem er ihn abdrängte und über seinen Irrtum aufklärte. Daraufhin setzte sich der 45-Jährige auf sein Rad und fuhr davon. Unglücklicherweise war der Vater wieder zur Stelle, als die jungen Leute nach ihrem ruhig verlaufenen Gespräch mit der Frau wieder aufbrechen wollten. Der Liebhaber hatte bereits im Auto Platz genommen, wurde aber von dem 45-Jährigen, der die Autotür aufriss, mit Schlägen und Tritten traktiert.

„Ich habe mir den Kopf heftig angestoßen und hatte Rückenschmerzen, vor allem hatte ich aber große Angst vor ihm, weil ich danach noch Gerüchte gehört habe, er würde mich suchen“, berichtete der 18-Jährige. Er war nicht nur mit dieser mutmaßlichen Drohung konfrontiert, sondern fand sich im Nachhinein zu Unrecht der Vergewaltigung beschuldigt. Diesen Vorwurf hatte die junge Frau einige Zeit nach dem Vorfall gegen ihn erhoben, die Beschuldigung aber später zurückgenommen. „Dieser Vergewaltigungsvorwurf hat ihn so außer Fassung gebracht, er hat rot gesehen und wie ein Löwe für seine Tochter gekämpft“, führte Verteidigerin Bettina Hill für ihren Mandanten an. Unklar blieb, warum der zweite Jugendliche, das Verwechslungsopfer, nicht zur Verhandlung erschienen war. Damit handelte er sich erneut ein Ordnungsgeld ein. Der Angeklagte beschränkte zu Beginn der Verhandlung seine Berufung auf die Rechtsfolgen und räumte damit sämtliche Vorwürfe ein. In der ersten Instanz hatte er bestritten, die beiden Jugendlichen geschlagen zu haben.

Gewohnheitsmäßiges Fahren ohne Führerschein

Das Amtsgericht Bad Sobernheim hatte den 45-Jährigen wegen vorsätzlicher Körperverletzung in zwei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt. Das Berufungsgericht musste jetzt eine frühere Verurteilung des 45-Jährigen einbeziehen, die inzwischen nach Berufung und Revision rechtskräftig geworden ist. Dabei kam zur Sprache, dass er bereits 12 Vorstrafen hat. Mehrheitlich gehen sie darauf zurück, dass er immer wieder beim Fahren ohne Führerschein erwischt wurde. In über 25 Jahren hat der 45-Jährige es nicht geschafft, eine Fahrerlaubnis zu bekommen. Obwohl er von Beruf Kfz-Mechaniker ist und obwohl er mutmaßlich in diesen 25 Jahren regelmäßig Auto gefahren ist, mitunter unter Einfluss von Drogen und mitunter in nicht versicherten und nicht zugelassenen Fahrzeugen. In seinem Vorstrafenregister finden sich seit 2008 sieben Eintragungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Erstaunlicherweise kam er immer wieder mit Bewährungsstrafen davon, zuletzt mit einer Bewährungszeit von fünf Jahren. „Warum haben Sie denn nie versucht, den Führerschein zu machen“, wollte der Vorsitzende Richter Folkmar Broszukat von ihm wissen. „Ich wollte schon, aber ich habe immer Fahrverbote und Sperren bekommen“, entgegnete der Angeklagte.

Monatelange Angst vor dem Angeklagten

Die Folgen der Attacken des 45-Jährigen für die beiden Jugendlichen waren nicht unerheblich, betonte Staatsanwalt Konstantin Habermehl. Wie der Zeuge bekundet habe, habe er monatelang in Angst vor dem Angeklagten gelebt und sich zu Hause verkrochen. Zudem sei er als Vergewaltiger verleumdet worden. Und im ersten Fall habe es einen völlig Unschuldigen getroffen. Der Staatsanwalt beantragte eine Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren und zwei Monaten. Die Kammer folgte seinem Antrag, die Berufung des Angeklagten zu verwerfen, legte das Strafmaß aber etwas niedriger fest. Das in der ersten Instanz angeordnete Fahrverbot von sechs Monaten und die Sperre für die Neuerteilung einer Fahrerlaubnis von anderthalb Jahren bleiben bestehen. Zulasten des 45-Jährigen wertete die Kammer, dass er als einschlägig vorbestrafter Erwachsener Jugendliche verprügelt hat. Für eine Bewährung fehlt es aus Sicht der Richter an jeglicher Grundlage, zumal der Angeklagte mehrmals unter laufender Bewährung Straftaten begangen hat. „Das Fahren ohne Fahrerlaubnis erfolgte in rücksichtsloser Häufigkeit und es gibt keine Prognose, dass der Angeklagte das aufgibt“, so Richter Broszukat.