Bad Kreuznacher Schwätzchen Lieber mehr Glücksmomente statt Küchenkrimi im Waldheim Harald Gebhardt 22.05.2026, 17:00 Uhr

i Wenn die Brückenhäuser erzählen könnten: Sanft spiegelt sich das Wahrzeichen der Kreis- und Kurstadt an der Nahe im Mühlenteich. Markus Kilian

Spitzen und Notizen aus Stadt und Kreis von Harald Gebhardt

W er soll bei der Fußball-WM im deutschen Tor stehen? Manuel Neuer oder Oliver Baumann? Nein, solche Probleme wie Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Bad Kreuznach zum Glück nicht.







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