Bad Kreuznacher Schwätzchen
Lieber mehr Glücksmomente statt Küchenkrimi im Waldheim
Wenn die Brückenhäuser erzählen könnten: Sanft spiegelt sich das Wahrzeichen der Kreis- und Kurstadt an der Nahe im Mühlenteich.
Wenn die Brückenhäuser erzählen könnten: Sanft spiegelt sich das Wahrzeichen der Kreis- und Kurstadt an der Nahe im Mühlenteich.
Markus Kilian

Spitzen und Notizen aus Stadt und Kreis von Harald Gebhardt

Lesezeit 4 Minuten
W er soll bei der Fußball-WM im deutschen Tor stehen? Manuel Neuer oder Oliver Baumann? Nein, solche Probleme wie Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Bad Kreuznach zum Glück nicht.

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