Bad Kreuznacher SchwätzchenLieber mehr Glücksmomente statt Küchenkrimi im WaldheimHarald Gebhardt 22.05.2026, 17:00 UhriWenn die Brückenhäuser erzählen könnten: Sanft spiegelt sich das Wahrzeichen der Kreis- und Kurstadt an der Nahe im Mühlenteich. Markus KilianSpitzen und Notizen aus Stadt und Kreis von Harald Gebhardt Lesezeit 4 Minuten W er soll bei der Fußball-WM im deutschen Tor stehen? Manuel Neuer oder Oliver Baumann? Nein, solche Probleme wie Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Bad Kreuznach zum Glück nicht. Artikel teilen Artikel teilen Ressort und SchlagwörterOeffentlicher AnzeigerKultur