Lichterglanz, Musik und Glühweinduft

Trotz Regenwetter erstrahlt Kirn im Adventszauber: Musik, Glühwein und festliche Stimmung locken zahlreiche Besucher - wenn auch nicht ganz so viele wie erhofft.
Lesezeit 1 Minute
Der Kirner Weihnachtsmarkt hat am ersten Adventswochenende wieder für Lichterglanz an der Nahe gesorgt. Von Freitag bis Sonntag lockten dekorierte Holzbuden, Musik und der Duft nach Glühwein und Reibekuchen zahlreiche Gäste an. Wegen des feuchten Wetters blieben die Besucherzahlen zwar unter den Erwartungen, doch viele lobten gerade die gemütliche, nicht zu überfüllte Atmosphäre.