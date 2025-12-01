Kirner Weihnachtsmarkt Lichterglanz, Musik und Glühweinduft Sebastian Schmitt 01.12.2025, 13:58 Uhr

i Weihnachtsmann im Einsatz: Hendrik Brötzmann und Assistentin Laura Trojan verteilen beim Kirner Weihnachtsmarkt Schoko-Weihnachtsmänner an die jungen Besucher. Sebastian Schmitt. BachusKirn Sebastian Schmitt

Trotz Regenwetter erstrahlt Kirn im Adventszauber: Musik, Glühwein und festliche Stimmung locken zahlreiche Besucher - wenn auch nicht ganz so viele wie erhofft.

Der Kirner Weihnachtsmarkt hat am ersten Adventswochenende wieder für Lichterglanz an der Nahe gesorgt. Von Freitag bis Sonntag lockten dekorierte Holzbuden, Musik und der Duft nach Glühwein und Reibekuchen zahlreiche Gäste an. Wegen des feuchten Wetters blieben die Besucherzahlen zwar unter den Erwartungen, doch viele lobten gerade die gemütliche, nicht zu überfüllte Atmosphäre.







