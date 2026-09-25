Bad Kreuznacher Schwätzchen Liberale vor Ort versuchen sich als Winzer Harald Gebhardt 25.09.2026, 17:00 Uhr

i Wenn die Brückenhäuser erzählen könnten: Sanft spiegelt sich das Wahrzeichen der Kreis- und Kurstadt an der Nahe im Mühlenteich. Markus Kilian

Ob in ein paar Jahren eine Seilrutsche vom Rotenfels Touristen an die Nahe lockt, wird die Zukunft zeigen. Die Menschen, um die es hier diesmal geht, haben in jeden Fall ihre Spuren in der Stadt hinterlassen.

Die Rotenfels-Utopie﻿ Eine Seilrutsche vom Rotenfels nach Bad Münster? Eine tolle Idee, die Tobias Heil vom Kreuznacher Verkehrsverein aus seinem Urlaub in den Alpen mitgebracht hat. Sie ist eine Diskussion darüber, wie man den Tourismus an der Nahe in Schwung bringen kann, allemal wert.







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