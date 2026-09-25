Ob in ein paar Jahren eine Seilrutsche vom Rotenfels Touristen an die Nahe lockt, wird die Zukunft zeigen. Die Menschen, um die es hier diesmal geht, haben in jeden Fall ihre Spuren in der Stadt hinterlassen.
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Die Rotenfels-Utopie
Eine Seilrutsche vom Rotenfels nach Bad Münster? Eine tolle Idee, die Tobias Heil vom Kreuznacher Verkehrsverein aus seinem Urlaub in den Alpen mitgebracht hat. Sie ist eine Diskussion darüber, wie man den Tourismus an der Nahe in Schwung bringen kann, allemal wert.