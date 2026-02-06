Empfang in Bad Kreuznach Liberale beschwören ihre Bedeutung für Landespolitik Josef Nürnberg 06.02.2026, 06:00 Uhr

i Eine starke Rede hielt der FDP-Fraktionssprecher im rheinland-pfälzischen Landtag, Steven Wink (links), beim Neujahrsempfang der Stadt- und Kreis-Liberalen. Er machte anhand seiner eigenen Geschichte deutlich, dass die FDP auch für Menschen eine Alternative ist, die nicht von Hause aus auf Rosen gebettet sind. Josef Nürnberg

Beim FDP-Neujahrsempfang im Haus des Gastes in Bad Kreuznach ging es den Liberalen auch um ihre Zukunft: So erklärten mehrere Redner, dass Rheinland-Pfalz die FDP brauche und verdeutlichten, wofür liberale Politik steht.

Fast hätte es den Anschein, als läuteten die Liberalen beim Neujahrsempfang des FDP Kreis- und Stadtverbandes im Haus des Gastes den Landtagswahlkampf ihrer Partei ein. Zahlreiche Vertreter der Liberalen waren zu Gast: Sowohl der Hauptredner des Neujahrsempfangs, der Fraktionssprecher im rheinland-pfälzischen Landtag, Steven Wink, Landesvize und Oberbürgermeister Emanuel Letz, Justizminister Philipp Fernis, Wahlkreisbewerber Torsten Straube ...







