Landtagswahl 2026 Liberale an der Nahe müssen bitteres Ergebnis verdauen Robert Neuber 24.03.2026, 20:00 Uhr

i Philipp Fernis muss als liberaler Justizminister sein Amtszimmer bald räumen. Was dann für ihn kommt, bleibt abzuwarten - auf jeden Fall erstmal eine "Abkühlphase". Robert Neuber

Die regionalen Liberalen müssen nach der Landtagswahl ihren Abschied aus dem Landesparlament und aus der Landesregierung hinnehmen. Das Ergebnis von 2,1 Prozent der Stimmen wird als „bitter“ wahrgenommen, doch man sucht auch Perspektiven.

Justizminister Philipp Fernis muss als Freidemokrat demnächst sein Amtszimmer räumen. Und natürlich stellt sich die Frage, ob er Christdemokrat Helmut Martin als Nachfolger für wahrscheinlich hält. Hier hält sich Fernis, wie Martin ja Bad Kreuznacher, zwar zurück – von der Hand weisen lässt sich die Sache aber nicht: Martin ist nicht umsonst Vorsitzender des Arbeitskreises Christlich Demokratischer Juristen in Rheinland-Pfalz und ...







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