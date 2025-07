Ein sprichwörtliches und weithin sichtbares Vorzeigeprojekt der Jugendarbeit soll der Winterbacher Kletterturm werden, für den die Fundamentierungs- und Bauarbeiten nach nun vorliegender Statik jetzt beginnen. 150 Gäste des federführenden Vereins international GetAwayDays (GAD) um David Lenhart gaben den Startschuss mit dem symbolischen „ersten Spatenstich“. Viel Lob gab es dafür von Landrätin und Turngau-Vorsitzender Bettina Dickes, die sich seit Jahren ehrenamtlich in der Jugendförderung engagiert. Bei der Eröffnung 2026 werde sie sich bis in zwei Meter Höhe an der Wand versuchen, versprach sie.

Dickes unterbrach für die Veranstaltung ihren Urlaub, in dem sie sich Gartenarbeit vorgenommen hatte. Da passte der „Spatenstich“ gut. Die Landrätin lobte den Mut der Initiatoren, dieses Leuchtturmprojekt auf dem Land zu wagen und Jugendlichen Perspektiven zu geben, denen es mitunter an Motivation fehlt. Dass in dem Projekt (Gesamtkosten 100.000 Euro) 50.000 Euro EU-Leader-Gelder stecken, begrüßte Dickes. Das sei doch Aufgabe von Leader. In Städten wie Kreuznach gebe es ja deutlich mehr Angebote für Jugendliche – zum Beispiel im Hinblick aufs Klettern.

i Staffelübergabe beim international agierenden Verein GetAwayDays (GAD): David Lenhart (links) übernimmt von Vereinsgründer Tobias Kley die Leitung. Alina Lenhart

Beim Projektstart mit Grillfest erfolgte auch eine Staffelübergabe der Vereinsleitung. Der Gründer von GetAwayDays, Tobias Kley, übergab die Leitung des international agierenden Vereins an David Lenhart (Allenfeld). Der Verein präsentierte sich unter anderem mit PowerPoint-Präsentationen und Videos im Infozelt. David Lenhart, einer von sieben hauptamtlichen GAD-Mitarbeitern, übernimmt nun die Gesamt-Vereinsführung. Es gibt neben Niederlassungen mit vielen ehrenamtlichen Helfern auch eine Anlaufstation in Tennessee (USA). Der ausgebildete Bergführer Lenhart will mit dem Winterbacher Kletterturm aber vor allem in der Soonwald-Nahe-Region Outdoor-Projekte in der Natur aufwerten und anreichern. Er freute sich mit allen Aktiven über die starke Resonanz des Eröffnungsfestes mit vielen Mitbürgern und Kindern.

Zur Nutzung des knapp 20 Meter hohen Turms, dessen Gerüst im Raiffeisen-Getreidelager den Siloturm stützte, sind nicht nur passionierte Kletterer und Jugendgruppen vom Kita-Alter an angesprochen. Auch Katastrophenschutz, Feuerwehr oder DLRG (die mit Vertretern beim Spatenstich dabei waren) können hier effektiv üben. Dank der guten Erreichbarkeit für größere Fahrzeuge hat der Winterbacher Turm ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Zum gefahrlosen Klettern kann bei schlechtem Wetter eine Boulderhalle im benachbarten Gebäude genutzt werden. Das wurde beim Fest vor allem von Kindern erkundet. Für die Kleinen bot noch eine Hüpfburg Bewegungsmöglichkeiten – das ist nun mal die Grundlage der ganzen Geschichte. Kinder und Jugendliche können am Turm gefahrlos zeigen, was in ihnen steckt und vor allem durch das beim Klettern stets notwendige Absichern mit dem Seil lernen, sich anderen anzuvertrauen.

Fertigstellung Sommer 2026

Ortsbürgermeister Friedhelm Kunz, der die evangelische Gemeinde am Soonwald in Winterbach mit ihrer umfangreichen Jugendarbeit leitet, brachte zum Spatenstich zwei Säcke Zement mit – ein Hinweis auf die nötige Basisarbeit: Der Kletterturm und auch Menschen brauchen eine Basis, sagte Kunz. Orts- und Kirchengemeinde sollen von dem Turm mit speziellen Angeboten profitieren. Das unterstrich auch Daniel Jung, der dem Projekt als Gemeinde-Vorstandsmitglied gutes Gelingen wünschte. Unterstützt wird der Kletterturmbau, der im Sommer 2026 fertig sein soll, unter anderem von der Bürkle-Stiftung mit einem namhaften Betrag. Man hofft noch auf Zuschüsse von weiteren Stiftungen und kalkuliert mit Eigenleistungen im fünfstelligen Bereich. Initiator David Lenhart dankte für die guten Wünsche und freute sich mit Gästen über Wetterglück – im benachbarten Bockenau regnete es heftig.