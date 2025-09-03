Der Hauptfriedhof in Bad Kreuznach hat vielfältige Aufgaben. Er ist einerseits grüne Lunge mitten in der Stadt, andererseits letzte Ruhestätte. Nachdem das seit 2016 bestehende Baumfeld inzwischen fast vollständig belegt ist, haben Mitarbeiter des Bauhofes einen „Blütenhain“ zur Urnenbeisetzung geschaffen. Bürgermeister Thomas Blechschmidt übergab den Blütenhain am Montag seiner Bestimmung.

Dass Mareike Näher, Leiterin Bauhofs und alle beteiligten Mitwirkenden einen würdevollen Platz geschaffen haben, der annähernd 1000 Quadratmeter groß ist, wird von der Tatsache unterstrichen, dass kurz nach der offiziellen Übergabe bereits zwei Bestattungen dort stattfinden werden.

Obst-﻿ Naschen ist ausdrücklich erlaubt

Geplant hat den Blütenhain, der oberhalb des Memorien-Gartens liegt, Alexander Merz, Sachgebietsleiter Baumpflege. Angelegt ist er als Baumfeld mit verschiedenen Gehölzen. Acht Mandelbäume und sieben Zierkirschen sorgen im Frühjahr für ein Blütenmeer. Die Mitte markiert ein Blauglockenbaum. Zwei Obstspaliere mit jeweils zwei Birnen-, Apfel- und Kirschbäumen ergänzen das Ensemble – „Naschen ausdrücklich erlaubt!“

Das Werden und Vergehen der Natur, das durch den Jahreslauf der Bäume greifbar wird, symbolisiert den menschlichen Lebenslauf. Dennoch, je nach Glaube, bedeutet das menschliche Vergehen nicht das Ende. Auch hieran haben die Mitarbeiter bei der Gestaltung der Anlage gedacht. Aus dem Fundus abgeräumter Gräber haben sie die Figur des „Guten Hirten“ geholt und die Bronze auf einen großen Findling montiert.

i Im Rahmen einer kleinen Feier traf sich das Team, das den Blütenhain geschaffen hat, zur Einweihung dieses neuen Bestattungsortes. Josef Nürnberg

Möglicherweise kam Pfarrerin Elfi Decker-Huppert beim Anblick der Figur ja das Zitat aus dem Johannes-Evangelium „Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich“ in den Sinn. Jedenfalls freute sie es, eine solche Figur am neuen Bestattungsort zu sehen. „Ich finde es gut, dass Trauernde hierhin gehen können und einen Ort für ihre Trauer haben, oder hier auch auf andere Menschen treffen, die einen Weg gefunden haben, mit ihrer Trauer umzugehen“, sagte die Seelsorgerin.

Ruhebänke laden um die Anlage verteilt zum Verweilen ein. Stilisierte rostige Sträucher dienen dazu, an deren Blättern die Namensschilder zu befestigen. Gefertigt hat diese außergewöhnlichen Namensstelen die Bad Kreuznacher Firma Metallbau Lorenz. Der Bürgermeister und Näher lobten die gute Zusammenarbeit der am Bau Beteiligten. Die Baumpflege war für die Auswahl und Beschaffung der Gehölze verantwortlich, die Friedhofsmitarbeiter übernahmen die Pflanz- und Fundamentierarbeiten für die Namensstelen, das Sachgebiet Grünflächen gestaltete die Wege und die Werkstatt errichtete die Obstspaliere.

Unter jedem Baum stehen 65 Plätze für Urnengrabstätten zur Verfügung, sodass laut Stadt ausreichend Kapazität für die kommenden Jahre besteht. „Ich freue mich schon jetzt auf den Frühling und auf das Blütenmeer des Blütenhains“, sagte Blechschmidt. Nachdem er allen gedankt hatte, kam ihm gleich eine weitere Idee: „Wir brauchen einen Schriftzug Blütenhain aus Metall“, schlug er vor.