Die Urne auf dem Kaminsims aufbewahren oder die Asche des Verstorbenen im Rhein beisetzen lassen? Das soll möglich sein, sobald das neue Bestattungsgesetz des Landes verabschiedet worden ist. „Rheinland-Pfalz bekommt das modernste Bestattungsrecht“, wertet Gesundheitsminister Clemens Hoch. Bestatter in der Region sehen das jedoch kritisch. Auch wenn das Bestattungsgesetz mehr als 40 Jahre alt ist: „Die angestrebte Novelle ist eine Schnellschussaktion“, findet Bestatterin Petra Schaller aus Hargesheim, die Beisitzerin im Landesverband ist.

In Petra Schallers Bestattungshaus in der Hargesheimer Schulstraße sind im Verkaufsraum Särge und Urnen aufgebaut, klassische Modelle aus Kiefer in der Hausdachform ebenso wie moderne mit Blumen bemalte Varianten. „80 Prozent der Bestattungen sind Feuerbestattungen, 20 Prozent Erdbestattungen“, weiß Schaller aus ihrem Berufsalltag, der sich in den vergangenen 40 Jahren sehr verändert hat. Seitdem arbeitet die 60-Jährige in der Branche. Den Betrieb hat sie von ihren Eltern übernommen. „Früher waren überwiegend Erdbestattungen gefragt“, berichtet sie. Das hat sich längst geändert. Urnenbeisetzungen sind die Regel, wobei Angehörige ein zunehmendes Interesse an Waldbestattungen haben. Als Beispiel nennt Schaller den Ruheforst Waldalgesheim: Er wurde 2010 eröffnet und beständig bis zum heutigen vierten Teil erweitert.

Verlängerte Bestattungsfrist: Planung der Beerdigung wird erleichtert﻿

Was das neue Bestattungsrecht angeht, so sieht Petra Schaller wie ihre Kollegen aus dem Kreis Bad Kreuznach noch Klärungsbedarf. Am Dienstag hat sich der Gesundheitsausschuss zum vorerst letzten Mal mit dem neuen Bestattungsgesetz befasst. Die Novelle muss noch im Landtag beraten werden, bevor das Gesetz verabschiedet werden kann. Das erfolgt voraussichtlich am 10. September. In Bad Kreuznach gab es bereits am 2. Juni eine Informations- und Diskussionsveranstaltung mit dem Landtagsabgeordneten Helmut Martin (CDU) und Bestattern, Kirchenvertretern sowie interessierten Bürgern im Brauwerk. Mit dabei: Petra Schaller.

Ein guter Punkt ist für Petra Schaller die Verlängerung der Bestattungsfrist, um die Planung der Beerdigung zu erleichtern. Doch die neuen Bestattungsarten werfen für sie Fragen auf. Ein Problem ist in ihren Augen, dass der Verstorbene nach dem neuen Gesetz schriftlich eine Totenfürsorgeverfügung unterschrieben haben muss. „Darin muss festgehalten werden, welche Art der neuen Bestattung der Verstorbene wünscht und wer es durchführen soll“, erklärt die Fachfrau. „Aber wir Bestatter können die Unterschrift nicht prüfen“, fügt sie hinzu. Diese müsste vorab schon beglaubigt oder zertifiziert worden sein.

„Die Trauerarbeit findet so keinen Abschluss. Mit der Urne auf dem Kaminsims ist der Verstorbene ständig präsent.“

Bestatterin Esther Zorn

Einen Irrtum räumt sie gleich aus: „Eine Tuchbestattung wird nicht weniger Kosten als eine Erdbestattung“, stellt sie fest. Verschiedentlich sei sie danach gefragt worden. Der Verstorbene muss trotzdem im Sarg zum Grab transportiert, dort entnommen und hineingelegt werden. Wer das machen soll und darf, ist noch nicht geregelt. Hinzu komme: „Wir haben meistens auf den Friedhöfen Lehmböden, die kalt und nass sind. Jeder Friedhof ist mit einem Bodengutachten bewertet worden. Es besteht bei Tuchbestattungen die Gefahr, dass sich der Leichnam nicht zersetzt“, führt sie aus.

Was eine Urnenaufbewahrung zu Hause angeht, haben die Bestatter Bedenken. Esther Zorn vom gleichnamigen Bad Kreuznacher Bestattungsinstitut sagt: „Die Trauerarbeit findet so keinen Abschluss. Mit der Urne auf dem Kaminsims ist der Verstorbene ständig präsent.“ Wie auch Petra Schaller und Markus Niebergall, Geschäftsführer von Bestattungen Allmang und Niebergall in Lauterecken, fragt sie sich, was mit einer Urne daheim passiert, wenn der Angehörige verstirbt und keine Nachkommen da sind. Nach dem neuen Gesetz soll die Urne bis zu sechs Monate zu Hause bleiben dürfen. „Wer kann gewährleisten, dass sie danach beigesetzt wird?“, bringt es Niebergall auf den Punkt. Esther Zorn fordert: „Die Würde des Verstorbenen muss unbedingt gewahrt werden.“ Auch das Besuchsrecht werfe Fragen auf: Es sei nicht gewährleistet, da das eigene Zuhause kein neutraler und öffentlich zugänglicher Ort sei.

i Bestatterin Petra Schaller aus Hargesheim ist Beisitzerin im Landesverband. Sie wie auch weitere Bestatter aus der Region sehen bei der Novelle des Bestattungsgesetzes noch einige ungeklärte Fragen. Cordula Kabasch

Verlieren Friedhöfe durch alternative Bestattungsformen an Bedeutung?

Ähnlich ungeklärte Punkte gibt es mit der Bestattung auf Flüssen. „Bei der Seebestattung werden bestimmte Gebiete extra ausgewiesen, und die Angehörigen bekommen eine Seekarte mit den Koordinaten, wo die wasserlösliche Urne abgelassen worden ist“, erklärt Schaller. Doch wie es auf Rhein, Mosel, Lahn und Saar werden soll, wo Ausflugsschiffe unterwegs sind und es Badestellen gibt? Das blieb bisher unberücksichtigt.

Können die Friedhöfe durch das neue Gesetz an Bedeutung verlieren? Klar ist für die Bestatter, dass sich die stillen Orte an sich verändernde Ansprüche anpassen müssen, damit ihre Kultur als Gedenkstätte und sozialer Treffpunkt erhalten bleibt. Ein Beispiel dafür ist der sich wandelnde Bad Kreuznacher Friedhof, auf dem es ein Baumgrabfeld für Urnen gibt, einen Memoriam-Garten (eine parkähnliche Anlage ohne Pflegearbeit für Erd- und Urnengräber) und ab dem 1. September einen Blütenhain (eine Fläche mit Obst-, Mandel und Kirschbäumen, eine Fortführung des Baumgrabfeldes).

Das sind die Eckpunkte der Novelle

Das sind die wichtigsten Eckpunkte aus der Novelle des Bestattungsgesetzes: