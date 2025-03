Die Jahreszeit war die gleiche: Mitte März vor 80 Jahren ist der Zusammenbruch des „1000-jährigen Reiches“ der Nazidiktatur für die erschöpfte, kriegsmüde deutsche Bevölkerung klar erkennbar. Auf der Frühjahrstagung des Vereins für Heimatkunde in Stadt und Kreis Bad Kreuznach erinnerten Michael Vesper und Rainer Seil mit einem Vortrag zum Vormarsch der amerikanischen Streitkräfte in der Region an das Kriegsende im März 1945.

i Michael Vesper und Rainer Seil (nicht im Bild) skizzierten das Kriegsende 1945 im Hunsrück-Nahe-Raum aus der Sicht der Bevölkerung. Christine Jäckel

Niederlage war besiegelt

Versprengte Reste von SS-Kampfeinheiten und einzelne linientreue Militärs richten in diesen Frühlingstagen mancherorts noch großen Schaden für die Zivilbevölkerung an. Einige mutige Kommandeure kostet die Entscheidung, den Befehl des Widerstandes bis zuletzt zu missachten, den Kopf. „Die Menschen haben diese Tage genau so erlebt, sie saßen in Bunkern und Kellern, in Angst und Erwartung wegen der Sorge um Angehörige, wie: Muss jetzt mein 16-jähriger Sohn in den Volkssturm und wird verheizt?“, erklärte Vesper das Konzept, diese vier bis fünf Tage mit Augenzeugenberichten darzustellen.

Passenderweise, so Vesper, war der 11. März der Heldengedenktag, den die Nationalsozialisten als Ersatz für den Volkstrauertag eingeführt hatten: „Mehr als den Heldentod konnte das Deutsche Reich seinen Soldaten auch wirklich nicht mehr in Aussicht stellen.“ Der Angriffsstoß für den Kreuznacher Raum erfolgte von Simmern aus, am 15. März wurde Bad Kreuznach erreicht, aber nicht direkt eingenommen, sondern im ersten Schritt umzingelt. „Unsere Region war dabei Transitraum, das Ziel war der Durchstoß zum Rhein“, unterstrich Vesper. Vereinzelt stießen die Truppen in den Dörfern auf Widerstand.

i Bad Kreuznach war Ziel von Luftangriffen, die sich gegen kriegswichtige Unternehmen und die Bahnverbindung richteten. Zerstört wurde auch die Hälfte des Gebäudebestandes. Das Bild zeigt die Klosterkirche St. Wolfgang nach dem Bombenangriff vom 2. Januar 1945. Sammlung Kaul

Sehnsucht nach Frieden war lebensgefährlich

In vielen Orten waren Panzersperren errichtet worden, die manchmal von der Zivilbevölkerung wie in Waldböckelheim weggeräumt wurden, um Schonung zu erreichen. Das konnte, wie das Hissen von weißen Tüchern als Zeichen der Kapitulation, lebensgefährlich sein, wenn es noch NS-Fanatiker im Dorf gab. Es gab keine Informationen außer den Wahrnehmungen und den Gerüchten. Die Hargesheimer etwa hörten in diesen Tagen Maschinengewehrfeuer aus Rüdesheim und sahen amerikanische Panzer auf dem Hungrigen Wolf und der Winzenheimer Straße.

Die Einnahme vollzog sich immer nach dem gleichen Muster: Die Sieger suchten sich die besten Häuser für die Einquartierung aus, erlaubten sich die Mitnahme von „Souvenirs“ wie Fotoapparaten und Uhren. Ausgangssperren erschwerten die tägliche Versorgung. In Eckweiler kam es am 17. und 18. März zum Beschuss von amerikanischen Panzern, mit der Folge, dass ein Großteil des Dorfes zerstört wurde. Bad Münster am Stein war als Eisenbahnknotenpunkt besonders schwer von Zerstörungen durch Luftangriffe seit 1944 betroffen. In Bad Kreuznach war die Hälfte des Gebäudebestandes durch Bombenangriffe zerstört. Nur Bad Münster und Volxheim hatte es noch schwerer getroffen. Trotz oder gerade wegen des Chaos: Ein 14-jähriges Kreuznacher Mädchen fragt sich in seinem Tagebuch (Quelle Steffen Kaul), wann seine Konfirmation stattfinden kann.