Metallisches Advent Letzte Adventsausstellung bei Ax in Weitersborn 26.11.2025, 16:00 Uhr

i Wolfgang Ax freut sich auf Metallfreunde in Weitersborn - es ist die letzte öffentliche Ausstellung seinerseits, danach lässt es der 73-Jährige etwas ruhiger angehen. Wolfgang Ax

Es ist die letzte öffentliche Ausstellung des Kunstschmieds Wolfgang Ax in Weitersborn, die am 29. November stattfindet – inklusive Plätzchen und Glühwein. Danach lässt es der rührige und mittlerweile 73 Jahre alte Metaller ruhiger angehen.

Es ist ein Adieu, das mit der diesjährigen Adventsausstellung des Kunstschmieds Wolfgang Ax einhergeht. Am kommenden Samstag, 29. November, findet die letzte öffentliche Show in der Hauptstraße 22 des kleinen Weitersborn statt, und zwar von 11 bis 17 Uhr.







Artikel teilen

Artikel teilen