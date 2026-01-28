Kreuznacher Holocaust-Gedenken Letz: Rassismus endete nicht mit Nazi-Kapitulation Josef Nürnberg 28.01.2026, 14:17 Uhr

i Mit einem kurzen szenischen Theaterspiel umrahmten Schüler der IGS Sophie Sondhelm die Holocaust-Gedenkveranstaltung der Stadt. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Zum Holocaust-Gedenktag mahnte Oberbürgermeister Emanuel Letz, sich mit der Nazi-Historie der Stadt Bad Kreuznach zu beschäftigen, wenn es auch unbequem sei. Aber ohne ernsthafte Beschäftigung mit diesen Wahrheiten sei das Gedenken „hohl“.

Die Kurstadt war während des Dritten Reiches keineswegs eine Insel der Seligen. Auch hier gab es viele, die sich nur zu gerne von der Ideologie der Nazis vergiften ließen, wie Oberbürgermeister Emanuel Letz in einer bemerkenswerten Rede zur Holocaust-Gedenkveranstaltung der Stadt anlässlich des Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz unterstrich.







Artikel teilen

Artikel teilen