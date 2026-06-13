Während der Fußball-WM Lettweilerer will 800 Kilometer bis nach Berlin laufen Lena Reuther 13.06.2026, 12:00 Uhr

i Knapp 800 Kilometer will Raphael Kornberger bis nach Berlin zurücklegen. Raphael Kornberger

Der 29-jährige Raphael Kornberger beginnt am Sonntag, 14. Juni, ein besonderes Abenteuer. Von Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) will er bis nach Berlin laufen – und pünktlich zum Finale der Fußball-WM dort ankommen.

Raphael Kornberger startet am Sonntag etwas, was bei den meisten wahrscheinlich bloß eine Idee bleiben würde. Der 29-Jährige will von Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) knapp 800 Kilometer bis nach Berlin laufen. Pünktlich zum Finale der Fußball-Weltmeisterschaft am 19.







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