Während der Fußball-WM
Lettweilerer will 800 Kilometer bis nach Berlin laufen
Knapp 800 Kilometer will Raphael Kornberger bis nach Berlin zurücklegen.
Knapp 800 Kilometer will Raphael Kornberger bis nach Berlin zurücklegen.
Raphael Kornberger

Der 29-jährige Raphael Kornberger beginnt am Sonntag, 14. Juni, ein besonderes Abenteuer. Von Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) will er bis nach Berlin laufen – und pünktlich zum Finale der Fußball-WM dort ankommen.

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Raphael Kornberger startet am Sonntag etwas, was bei den meisten wahrscheinlich bloß eine Idee bleiben würde. Der 29-Jährige will von Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) knapp 800 Kilometer bis nach Berlin laufen. Pünktlich zum Finale der Fußball-Weltmeisterschaft am 19.

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