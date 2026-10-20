Beatles-Gottesdienst kommt an „Let it be“ trifft Glaubensfragen in Guldental Dieter Ackermann 20.10.2026, 06:00 Uhr

i Die Band setzte mit den legendären Songs der Beatles die Eckpunkte des viel beklatschten Pop-Gottesdienstes in Guldental, den Pfarrer Holger Werries mit Fragen und Antworten zu christlichen und gesellschaftlichen Themen unserer Zeit abrundete. Dieter Ackermann

Mehr als 400 Besucher feierten mit: Ein Beatles-Gottesdienst in Guldental begeisterte so sehr, dass er gleich zweimal stattfand. Denn die Themen der Pilzköpfe sind auch heute genauso präsent.

Die Idee der Evangelischen Kirchengemeinde Guldenbachtal, mit einer neuen Reihe von Pop-Gottesdiensten neue Wege zu gehen, ist bereits beim Start mit einem Beatles-Gottesdienst in der Guldentaler Andreaskirche voll und ganz aufgegangen. Da die Nachfrage nach dem Gottesdienst, der unter dem Motto „All You Need is Love“ stand, größer war, als Plätze in der Kirche vorhanden waren, fand zwei Stunden später der gleiche Gottesdienst noch einmal statt.







Artikel teilen

Artikel teilen