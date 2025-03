Einen riesigen Applaus verdiente sich am Samstag der Rotary-Club Stromberg-Naheland mit der Premiere seines karitativen Tanzevents „Dancing for Charity“ in der Bretzenheim Kronenberghalle. Mit einem solchen Andrang hatten wohl auch die Macher der Veranstaltung, Daniela Reimann und Heiko Lohgeerds, kaum gerechnet. Denn auf der Tanzfläche tummelten sich nur so die Tanzpaare und auch die Sitzreihen waren bis auf den letzten Platz besetzt.

Die Gäste waren sich einig, die Veranstaltung schreit nach Wiederholung. Daniela Reimann, die die Idee dazu hatte, konnte dann auch alle Tanzwütigen beruhigen, dass „Dancing for Charity“ keine Eintagsfliege war. Es stimmte am Samstagabend einfach alles: Die eher nüchterne Kronenberghalle war dem Anlass entsprechend liebevoll dekoriert, die Organisation war perfekt, sodass niemand lange vor den Essens- und Getränkestände warten mussten und das Sahnehäubchen war die Band selbst.

i Mit dem caritativen Tanzevent „Dancing for Charity" in der Kronenberghalle landete Rotary-Club Stromberg-Naheland einen Volltreffer. Picasa. Josef Nürnberg

Für die Premiere konnten die Organisatoren die Tanz-Band Les Patrons – die Band vom Rhein-Nahe-Eck aus Bingen – gewinnen. Die bekannte Coverband mit sechs Musikern und einer Sängerin, die seit über 60 Jahren mit ihrem Repertoire von mehr als 500 Hits aus 50 Jahren unterwegs ist, war dann auch der versprochene Garant für absolut gute Tanzmusik. Reimann und Lohgeerds hatten in Sachen Band nicht zu viel versprochen, die Mitglieder spielten fast pausenlos durch, sodass Hochbetrieb auf der Tanzfläche herrschte.

Selbst Tanzmuffel konnten sich einem Tänzchen bei Erklingen der Rhythmen kaum entziehen. Zudem: Wann hat man schon einmal Gelegenheit zu tanzen und indirekt dabei Gutes zu tun? Der Rotary-Club Stromberg-Naheland machte es möglich. Denn der Erlös des Abends ging in diesem Jahr unter der Präsidentschaft von Peter Splettstößer zugunsten der Evangelischen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Schmiedel im Rhein-Hunsrück-Kreis. Konkret sollen hier bestehende Wohnunterkünfte für Kinder und Jugendliche umfangreich renoviert werden. Da machte Tanzen doppelt Spaß.