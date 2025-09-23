Festakt zur Stabübergabe Leitungswechsel beim Kreuznacher Amtsgericht 23.09.2025, 17:00 Uhr

i Olivier Merten ist der neue Direktor des Amtsgerichtes Bad Kreuznach. Justizminister Philipp Fernis verabschiedete seine Vorgängerin Brigitte Hill in den Ruhestand. Zu Gast beim Amtswechsel war auch Thomas Henrich, Präsident des Oberlandesgerichtes Koblenz (von links nach rechts). Christine Jäckel

Der Amtswechsel beim Amtsgericht Bad Kreuznach ist jetzt auch offiziell vollzogen. Justizminister Philipp Fernis verabschiedete Brigitte Hill, die von 2005 bis 2024 die Leitung innehatte. Ihr Nachfolger Olivier Merten übernahm im März das Ruder.

Das war ein Heimspiel für Justizminister Philipp Fernis (FDP): Der offizielle Wechsel in der Führungsspitze des Amtsgerichtes Bad Kreuznach, den mit Posaunen, Saxofonen und Trompeten die LiHi-Bigband instrumentierte. Ein Neuer mit Heimvorteil Brigitte Hill geht, Olivier Merten kommt – der Stabwechsel hatte praktisch bereits vor Längerem stattgefunden, weshalb die im November vergangenen Jahres ausgeschiedene Amtsgerichtsdirektorin Hill ...







Artikel teilen

Artikel teilen