Diakonie-Vorstand Andreas Heinrich wirbt um Vertrauen in die Fusion mit dem Marienwörth-Krankenhaus. Die medizinische Versorgung soll weiter sichergestellt, ja verbessert werden. Auch die Notaufnahme. Wie es in Kirn weitergeht, lässt er aber offen.

„Es ist ein Riesenbrett, das wir aber gerne bohren.“ So beschreibt Andreas Heinrich, Vorstand der Stiftung Kreuznacher Diakonie, die Aufgaben, die nach der Übernahme des Marienwörth-Krankenhauses in der Bad Kreuznacher Mühlenstraße nun anstehen. Die Fusion hatte zuletzt für Schlagzeilen gesorgt und so manchen Bürger verunsichert. Ist die vollumfängliche medizinische Versorgung in der Nahestadt nach wie vor gewährleistet? Auch die Zusammenlegung der zentralen Notaufnahme führte zu Nachfragen. Fragen, die Heinrich als Referent und Krankenhausdirektor Manuel Seidel mehr als Souffleur in der vergangenen Kreistagssitzung beantworten wollten.

„Wir haben keine Leistungen gestrichen und haben das auch nicht vor.“

Andreas Heinrich, Vorstand der Kreuznacher Diakonie﻿

„Diese Fusion ist kein Sparkonzept. Sie ist ein Zukunftsversprechen für die Region. Und das können wir einhalten“, ist Heinrich sicher. Man sei über den Zusammenschluss sehr glücklich. An vielversprechenden Umschreibungen mangelt es dabei nicht: „Mit der Fusion beginnt etwas, das größer ist als ein neuer Klinikverbund“, wirbt er, auch von „hoher Fachärztequote“, einer „klaren Struktur“, „interdisziplinär organisiert“ ist die Rede. Weitere Schlagworte: „Bessere Abläufe, kürzere Wege und verlässliche Versorgung.“

Und in der Praxis? Da bildet insbesondere der Umzug verschiedener Abteilungen eine der größten Herausforderungen. Klar: Jeder Bereich muss stets über ausreichend Betten verfügen, gegebenenfalls sind bauliche Veränderungen am neuen Standort notwendig, um die adäquate Patientenversorgung weiterhin zu gewährleisten. Schließlich spielt auch die IT eine Rolle: Die Mitarbeiter aus beiden Häusern müssen in zwei Systemen geschult werden. Für die Zusammenführung der beiden Programme schlägt ein zweistelliger Millionenbetrag zu Buche, wie Heinrich weiter ausführt. Der Umzug sei sehr komplex und werde daher in Wellen durchgeführt.

Die Geburtsstation ist bereits Anfang des Jahres im Diakonie-Klinikum zusammengelegt worden. Hier hat man in diesem Jahr bereits die 1000. Geburt gefeiert, verbucht der Vorstand als Erfolg. Welche Abteilung in welchem Haus angesiedelt wird beziehungsweise bleibt, hängt auch an den praktischen Gegebenheiten. So sollen die Ärzte der „schneidenden“, sprich chirurgischen, Abteilungen in der Mühlenstraße praktizieren, weil die dortigen Operationssäle über eine bessere Ausstattung verfügen.

„Wir haben keine Leistungen gestrichen und haben das auch nicht vor“, stellt Heinrich klar. So bleibt unter anderem auch das Brustzentrum Nahe erhalten, wie der Diakonie-Mann auf Nachfrage erläutert. Gynäkologie und Onkologie sollen weiterhin im Marienwörth zusammenwirken und betroffene Frauen beraten und behandeln.

Die zentrale Notaufnahme wird künftig allein im Diakonie-Klinikum in der Ringstraße sein. „Ein Krankenhausträger erhält die Finanzierung einer Notaufnahme“, gibt Heinrich Hintergrundinformationen und versichert zugleich: „Sie wird größer sein, als davor an beiden Standorten zusammen.“ Das Personal müsse man nicht mehr aufteilen, was zusätzliche Kapazitäten schaffe, sagt Heinrich. Auch das Regionale Traumazentrum befindet sich passenderweise in der Ringstraße – der Hubschrauberlandeplatz allerdings in der Mühlenstraße. Wie passt das zusammen?

Rund 60 Prozent aller Landungen dienen dazu, ärztliches Personal mitzunehmen, nicht, um Patienten ins Marienwörth zu befördern, wie Heinrich erläutert. „Viele Patienten aus dem Hubschrauber werden in der Ringstraße versorgt. Das Marienwörth ist meist nicht die letzte Station.“ Komplexe Fälle würden im Traumabereich des Diakonie-Klinikums behandelt, das auf der Straße auch vom Rettungsdienst gut zu erreichen sei. „Wir müssen dafür sorgen, dass die bestehenden Strukturen die Versorgung von Ihnen, Ihren Kindern und Ihren Enkelkindern sicherstellen können.“

Auch zur Zukunft des Kirner Krankenhauses wurde Heinrich am Montag vom Kreistag befragt. „Als Träger steht man vor Herausforderungen: Inwiefern ist ein Behandlungsspektrum in den einzelnen Häusern zwingend vorzuhalten?“ Demnach werden in Kirn täglich zwischen 18 und 31 Patienten stationär versorgt. „Wir werden versuchen, die Nachfrage, die dort entsteht, weiter abzudecken.“ Um mehr Personal ins Kirner Krankenhaus zu locken, hat die Diakonie demnach eine fast sechsstellige Prämie für Ärzte angeboten, die nach Kirn umziehen. „Das hat aber überhaupt nicht funktioniert“, lautet Heinrichs Resümee. Es sei schwierig, dort Ärzte zu finden. „Das ist auch in Bad Kreuznach kein Selbstläufer.“ Die Gehälter sind laut Heinrich standortunabhängig gleich hoch. Rund 280 chirurgische Eingriffe werden jährlich am Standort Kirn vorgenommen. Komplexere Eingriffe werden in der Regel in Bad Kreuznach oder Idar-Oberstein durchgeführt.

