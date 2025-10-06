Alternative Lösung gefunden Leinenbornhalle und Kita werden bald mit Pellets warm 06.10.2025, 11:00 Uhr

i Die Leinenbornhalle bekommt eine neue Heizungsanlage. Die benachbarte Kita, links mit Turm, wird ebenfalls durch dieses Blockheizkraftwerk mit Wärme versorgt. Bernd-Harald Hey. Bernd Hey.

Um selbst die neue Heizungsanlage für Leinenbornhalle und Kita zu finanzieren, fehlte der Stadt Bad Sobernheim das Geld. Nun gibt es eine andere Lösung.

Die Leinenbornhalle und der benachbarte Kindergarten bekommen noch in diesem Winter eine neue Heizungsanlage, jedenfalls wenn alles so klappt wie erhofft. Der Stadtrat hat sich dafür ausgesprochen, die Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinhessen-Nahe (EDG) mit dem Bau und Betrieb eines Gas-Blockheizkraftwerks zu beauftragen, das von einer Pelletsheizung und einem unterirdischen Wärmespeicher ergänzt wird.







