Um selbst die neue Heizungsanlage für Leinenbornhalle und Kita zu finanzieren, fehlte der Stadt Bad Sobernheim das Geld. Nun gibt es eine andere Lösung.
Lesezeit 3 Minuten
Die Leinenbornhalle und der benachbarte Kindergarten bekommen noch in diesem Winter eine neue Heizungsanlage, jedenfalls wenn alles so klappt wie erhofft. Der Stadtrat hat sich dafür ausgesprochen, die Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinhessen-Nahe (EDG) mit dem Bau und Betrieb eines Gas-Blockheizkraftwerks zu beauftragen, das von einer Pelletsheizung und einem unterirdischen Wärmespeicher ergänzt wird.