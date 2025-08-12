Im Bad Kreuznacher Brauwerk treffen sich Sammler, um Schätze der Brauereikultur zu tauschen. Ein Sammler hat es mit seiner Leidenschaft sogar ins Guinness-Buch geschafft.

Es ist die besondere Leidenschaft für Brauereiartikel aller Art, die rund 80 Enthusiasten aus dem In- und Ausland ins Brauwerk führte. Beim Tauschtreffen des Internationalen Brauereikultur-Verbandes tauschten die Sammler Bierdeckel ehemaliger und bestehender Brauereien ebenso untereinander aus wie Flaschenetiketten, Biergläser sowie Kronkorken von Bieren aus aller Welt.

Eigens für das Tauschtreffen wurden zwei Bierdeckel und ein Etikett gestaltet, die ebenfalls den Weg in die teils recht umfangreichen Sammlungen der Teilnehmer finden werden. Im Fokus des Treffens standen die Untersetzer von Brauereien, die Kölsch, Alt, Weißbier, Pilsener oder etwa Stout, Ale oder Guinness brauten oder noch brauen. „Der 1958 gegründete Internationale Brauereikultur-Verband ist der älteste, bestehende Sammler-Club weltweit und hat rund 800 Mitglieder in 35 Ländern“, verdeutlichte IBV-Präsident Ulrich Schneider. Sinn des Clubs sei, die mit Bier und Brauerei verbundenen Kulturgüter zu bewahren.

Ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft

So erinnern Bierdeckel und Etiketten an längst geschlossene Brauereien und helfen dem Club dabei, umfangreiche historische Brauereiverzeichnisse zu erstellen, erläuterte Schneider. Die in der Verbandszeitschrift „Unser Steckenpferd" abgebildeten Etiketten, Brauereischilder und Bierdeckel erinnern etwa an die über 30.000 Brauereien, die zwischen 1880 und 1920 allein in Berlin ihr eigenes Bier brauten. Viele kleine Brauereien befanden sich in den Hinterhöfen der Stadt. "Jede dritte davon hatte einen eigenen Untersetzer", berichtet Sven Reddig-Vollbrecht, Organisator des Tauschtreffens.

Einer der hier präsentierten und bei Sammlern sehr begehrten Bierdeckel habe einen Wert von 2500 Euro, erläuterte Reddig-Vollbrecht. Er selbst sammelt mit Hingabe gerade auch die Untersetzer alter Brauereien. Mit seiner Leidenschaft hat er es ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. In seiner eigens angemieteten Lagerhalle befinden sich in selbst gebauten Kartons insgesamt 250.000 verschiedene Bierdeckel.