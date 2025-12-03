Grundschule Hennweiler Lehrerinnen legen provisorische Holzdämme im Wald an Sebastian Schmitt 03.12.2025, 06:00 Uhr

i Mit Spaten ausgerüstet: Lehrerinnen der Grundschule Hennweiler bauen künstliche Wasserrückhalte im Soonwald. Sebastian Schmitt

Die Lehrkräfte der Grundschule Hennweiler haben sich bei Revierförster Tobias Helfenstein über das Projekt „Schwammregion Soonwald“ informieren lassen und mit Unterstützung der Forstmitarbeiter eigene kleine Stauwehre angelegt.

Lehrerinnen der Grundschule Hennweiler haben am Donnerstagmittag den Klassenraum gegen den Wald getauscht. Als Naturpark-Schule war das Kollegium im Soonwald bei Hennweiler unterwegs, um sich im Projekt „Schwammregion Soonwald“ fortzubilden. Ziel der Aktion: den Wald als Wasserspeicher nutzen und Ideen für den Unterricht sammeln.







