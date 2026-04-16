Markus Eibeck hat den legendären Motorradtuner Fritz Egli (89) zur Eröffnung seiner privaten Sammlung in Hargesheim eingeladen. Die knallroten Rennmaschinen des Schweizer Motorradherstellers stehen dort.
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Im Ausstellungsraum in der Niederwiese 9 in Hargesheim stehen sie aufgereiht, die knallroten Rennmaschinen des Schweizer Motorradherstellers Fritz Egli. Markus Eibeck hat den legendären Motorradtuner zur Eröffnung seiner privaten Sammlung eingeladen und den 89-Jährigen mit seiner Frau Patrizia eigens in Bettwil abgeholt.