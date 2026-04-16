Fritz Egli zu Gast an der Nahe Legendärer Motorradbauer schaut sich eigene Unikate an Christine Jäckel 16.04.2026, 13:00 Uhr

i Fritz Egli (vorne) beim Rundgang in der Hargesheimer Ausstellung von Markus Eibeck, der eine Vielzahl von Unikaten aus der berühmten Schweizer Motorradmanufaktur gesammelt hat. Christine Jäckel

Markus Eibeck hat den legendären Motorradtuner Fritz Egli (89) zur Eröffnung seiner privaten Sammlung in Hargesheim eingeladen. Die knallroten Rennmaschinen des Schweizer Motorradherstellers stehen dort.

Im Ausstellungsraum in der Niederwiese 9 in Hargesheim stehen sie aufgereiht, die knallroten Rennmaschinen des Schweizer Motorradherstellers Fritz Egli. Markus Eibeck hat den legendären Motorradtuner zur Eröffnung seiner privaten Sammlung eingeladen und den 89-Jährigen mit seiner Frau Patrizia eigens in Bettwil abgeholt.







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